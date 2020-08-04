Disinfettanti per le mani pericolosi per la salute o inefficaci. L’elenco dei prodotti da evitare secondo la FDA 

La Food and Drug Administration (FDA) ha stilato un elenco di disinfettanti per le mani da evitare. Ad oggi sono presenti 100 prodotti, considerati inefficaci o addirittura pericolosi per la salute.
L’agenzia americana ha avvertito per la prima volta a giugno dell’esistenza di disinfettanti per le mani contenenti metanolo, sostanza che si presenta naturalmente durante la distillazione dell’alcool ma che i produttori dovrebbero aver cura di rimuovere essendo tossica se assorbita attraverso la pelle e potenzialmente mortale se ingerita.
In seguito alla presenza di metanolo, 75 prodotti sono stati richiamati dai produttori e ritirati dagli scaffali dei negozi.
Ora la FDA sta avvertendo della presenza sul mercato di alcuni disinfettanti per le mani che contengono livelli insufficienti di alcol. L’agenzia americana ha di conseguenza ampliato l’elenco di disinfettanti da evitare che sono arrivati a 100.
“I risultati dei test della FDA mostrano che alcuni disinfettanti per le mani hanno livelli relativamente bassi di alcol etilico o isopropilico, che sono ingredienti attivi nei prodotti disinfettanti per le mani. L’agenzia esorta i consumatori a non utilizzare questi prodotti non efficaci e ha ampliato il suo elenco per includere disinfettanti per mani non efficaci, oltre a disinfettanti per le mani che sono o potrebbero essere contaminati con metanolo” si legge sul comunicato diramato il 31 luglio.
Quasi tutti i disinfettanti per le mani inseriti nell’elenco della FDA sono stati fabbricati in Messico. L’agenzia ha raccomandato il richiamo per la maggior parte dei prodotti e ha anche emesso avvisi per impedire l’importazione negli Stati Uniti.
L’agenzia americana ricorda ai consumatori di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, soprattutto dopo essere andati in bagno, prima di mangiare e dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso.
Se il sapone e l’acqua non sono prontamente disponibili, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomandano ai consumatori di usare un disinfettante per le mani a base di alcool che contenga almeno il 60% di etanolo (noto anche come alcool etilico).
L’ELENCO DEI PRODOTTI DA EVITARE
Ecco l’elenco dei prodotti da evitare:
- Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
- Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
- BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
- BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
- KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer
- MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
- BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
- BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
- BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe
- BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
- BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
- BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
- BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
- BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
- The Honeykeeper Hand Sanitizer
- BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear
- BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
- BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
- BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
- BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
- BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
- Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
- Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
- Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
- Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
- KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer
- Hello Kitty Hand Sanitizer
- Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
- Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
- Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
- Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
- BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
- BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
- Assured Aloe
- bio aaa Advance Hand Sanitizer
- LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
- LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
- QualitaMed Hand Sanitizer
- NEXT Hand Sanitizer
- Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol extra soft with glycerin and aloe
- NuuxSan Instant Antibacterial Hand Sanitizer
- NuuxSan Instant Hand Sanitizer
- Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Aloe and Moisturizers
- Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Vitamin E and Aloe
- Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Aloe Vera
- Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Vitamin E
- Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
- Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
- Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
- Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
- Hand Sanitizer Agavespa Skincare
- Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
- All-Clean Hand Sanitizer
- Esk Biochem Hand Sanitizer
- Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
- The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
- Saniderm Advanced Hand Sanitizer
- Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
- Medicare Alcohol Antiseptic Topical Solution
- GelBact Hand Sanitizer
- Hand Sanitizer
- TriCleanz
- Sayab Antisepctic Hand Sanitizer 100
- Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E
- Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon and Leiper’s Fork Distillery 16 oz bottle
- Andy’s Best
- Andy’s
- NeoNatural
- Plus Advanced
- Optimus Instant Hand Sanitizer
- Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
- Optimus Instant Hand Sanitizer
- Selecto Hand Sanitizer
- Shine and Clean Hand Sanitizer
- Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol
- Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub
- Mystic Shield Protection hand sanitizer
- Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcohol
- Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol
- Scent Theory — Keep It Clean — Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
- Cavalry
- ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
- Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
- Scent Theory — Keep It Clean — Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
- Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
- Bersih Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
- Purity Advanced Hand Sanitizer
- Hand Sanitizer Gel Alcohol 70%
- TriCleanz Tritanium Labs Hand Sanitizer
- Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
- Parabola Hand Sanitizer
- Urbane Bath and Body Hand Sanitizer
- Cleaner Hand Sanitizer Rinse Free 70%
- Handzer Hand Sanitizer Rinse Free
- Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced
- Be Safe Hand Sanitizer
- Wave Hand Sanitizer Gel
- DAESI Hand Sanitizer
Fonte: FDA
Leggi anche: