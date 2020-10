E’ ufficiale, lockdown totale in Campania. La regione è chiusa

De Luca contro tutti. La Campania è di nuovo chiusa. Con l’ordinanza n.86 la Campania è ufficialmente in lockdown. La regione fa da apripista e Campania fa da apripista. Chiudono anche le scuole dell’infanzia. Una decisione che certamente farà discutere e che probabilmente avrà un seguito. Il Presidente della Regione ha disposto oggi nuove limitazioni negli spostamenti ma anche la temporanea chiusura delle scuole.

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo