Dormi con un limone tagliato sul comodino tutte le sere e scopri gli inaspettati benefici

Vi abbiamo già parlato dell’originale rimedio naturale anti tosse che prevede di posizionare sul comodino, prima di andare a dormire, della cipolla tagliata. Questa volta vi proponiamo invece di mettere accanto al letto su un piattino delle fette di limone. Ecco perché…

Il limone è un ingrediente davvero versatile in cucina e in casa, è noto inoltre per essere un rimedio naturale molto utile per la nostra salute in diverse circostanze. Associamo il suo profumo ad ambienti freschi, puliti e il suo caratteristico aroma agrumato è in grado di agire positivamente sul nostro umore.

Una buona abitudine che possiamo prendere prima di andare a dormire è quella di mettere un limone tagliato a fette o in 4 parti vicino al letto! Perché? Ecco alcuni buoni motivi:

Meglio dei profumatori per ambienti

L’odore del limone è generalmente gradito a tutti. Si tratta di una soluzione ottima e decisamente più ecologica dei profumatori per ambienti chimici (che tra l’altro sono dannosi per la salute) per rendere più piacevole l’aria della nostra stanza.

Purifica l’aria

Senza bisogno di utilizzare alcuna sostanza chimica o tossica, con un po’ di limone non avrete solo nella vostra stanza un’aria più profumata ma anche più pulita. I principi aromatici presenti in questo frutto hanno infatti potere antisettico.

Migliora il sonno

Avere un’aria migliore nella stanza dove si dorme è molto importante per migliorare la qualità del sonno e in questo modo agire anche positivamente sulle difese immunitarie del nostro organismo.

Migliora la respirazione

Soprattutto se si soffre di allergie o asma, mettere sul comodino del limone tagliato può aiutare a respirare meglio nel corso della notte.

Gola fresca e testa attiva

Dopo aver dormito un’intera notte a stretto contatto con l’aroma di limone probabilmente vi sveglierete con la gola fresca e la testa molto più attiva e concentrata del solito.

Via ansia e depressione

L’aroma del limone è in grado di scacciare via ansia e depressione, agisce infatti in maniera molto forte sull’umore. Prendendo l’abitudine di dormire respirando il suo profumo potremmo godere di risvegli molto più sereni e rilassati.

Per avere un’aroma più forte si possono mettere anche più limoni tagliati affianco al letto (tutte le varietà di questo agrume vanno bene).

Sui benefici e gli usi del limone potrebbe interessarti anche:

Naturalmente i benefici elencati si ottengono anche diffondendo in casa o in camera da letto dell’olio essenziale di limone. Certo è però che quasi tutti abbiamo sempre in casa dei limoni e provare a sperimentare i benefici di questo rimedio naturale mentre dormiamo non ci costa poi molto!