Dormire bene per svegliarsi rigenerati

ZenO è l’arte di dormire, il memory ultratraspirante che unisce il meglio della tecnologia costruttiva ed ergonomica disponibile sul mercato, con materiali di qualità interamente Made in Italy.

Oggetto del desiderio per chi ama dormire di lato o per chi, invece, preferisce dormire a pancia in giù. Potrebbe sembrare un sogno, invece è una piacevole realtà.

Insonnia il vero nemico del recupero fisico e mentale

A volte riuscire a dormire e riposare al meglio per ripartire di slancio può diventare un’impresa. Secondo studi recenti almeno 12 milioni di italiani hanno problemi di insonnia. Un problema molto comune, le cui cause sono difficili da individuarne con chiarezza, perché è un disturbo che si manifesta in maniera differente da persona a persona.

A causare l’insonnia e frequenti microrisvegli notturni possono essere i dolori muscolari ed il mal di schiena, causati di frequente da un materasso poco adeguato . Molto spesso, però, specialmente in estate, con il caldo e l’afa che incombono, anche la scelta dei materiali che stanno più a contatto con la pelle nel vostro sistema letto può fare la differenza.

Il materasso che tanto vi ha coccolato in inverno, sotto le lenzuola, improvvisamente può diventare il vostro peggior nemico. A chi non è mai capitato almeno una volta di svegliarsi sudati per il caldo, senza riuscire poi a riprendere sonno?.

Colpa anche del supporto che avete scelto per dormire. Sicuramente.

Attenzione alla traspirazione

Durante l’utilizzo, in effetti, i materassi accumulano umidità ed in alcuni casi possono addirittura generarsi muffe e cattivi odori, fino ad arrivare a fastidiose allergie la cui causa è difficile da diagnosticare. E succede anche per molti memory foam, che sono sì comodi e avvolgenti, ma proprio per questa caratteristica a volte tendono a non favorire la traspirazione.

In generale bisognerebbe ricordarsi di arieggiare le camere da letto con il materasso scoperto, in maniera tale che gran parte di questa umidità accumulata si disperda. Ma a volte anche questo non basta ed è quindi sempre meglio affidarsi ad un materasso di ultima generazione, che sia traspirante e che non vi faccia sudare di notte.

Il materasso high-tech adatto a tutti

E allora è bene stare attenti a quel che si acquista. Fra tutti i materassi disponibili in commercio ZenO-materasso, il materasso 40 volte più traspirante di un normale memory, prodotto interamente in Italia ed eletto da Altroconsumo come miglior memory del 2020, sembra avere qualche asso nella manica in più.

Il segreto sta nello studio dei materiali usati per la sua progettazione. Un mix di tre strati di schiume a “cellula aperta” super traspiranti consentono di ottenere un ottimo grado di traspirazione, favorendo il continuo passaggio di aria attraverso il materasso e garantendo al tempo stesso di dormire al fresco in estate, senza perdere il confort avvolgente di un materasso memory foam e riuscendo, così a soddisfare anche chi invece non ama i memory classici.

Rivestimento esterno Eco-compatibile ipoallergenico ed antibatterico

Per il rivestimento esterno, è stato utilizzato un mix di tessuti eco-compatibili, naturali bio-degradibili e tecnici (si parla di Lyocel o Tencel e Bio Cotone, coltivato secondo le regole dell’agricoltura biologica) che hanno la capacità di catturare l’umidità del corpo e di regolare la temperatura sotto le lenzuola, mantenendo la sensazione di morbidezza e freschezza di un letto appena comprato.

Nel dettaglio il Lyocel o Tencel, è una fibra estratta dalla cellulosa degli alberi di eucalipto, assolutamente non inquinante, è particolarmente indicata per le pelli sensibili in quanto gode di proprietà ipoallergeniche, tanto da attenuare alcuni disturbi cutanei.

Con le sue eccezionali proprietà termoregolatrici è un ottimo materiale traspirante, che cattura l’umidità corporea e si asciuga in fretta. È infatti particolarmente adatto per i soggetti che soffrono di eccessiva sudorazione, contrastando efficacemente ed in modo del tutto naturale la proliferazione batterica e l’insorgenza di muffe.

Il Bio Cotone o Cotone Organico è l’alternativa ecocompatibile al cotone standard. Coltivato secondo i dettami dell’agricoltura biologica, con risparmio di acqua e senza pesticidi tossici, insieme al Lyocel dà il suo contributo per la regolazione della temperatura corporea, assorbendone l’umidità e prevenendo la sudorazione. Grazie alle sue proprietà garantisce inoltre morbidezza e resistenza al tessuto utilizzato per la fodera del materasso.