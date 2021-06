Dolcificanti, scoperto un nuovo e terribile effetto collaterale sull’intestino

Un nuovo studio evidenzia come i dolcificanti artificiali, utilizzati dai diabetici o per dolcificare artificialmente bibite e prodotti confezionati, siano potenzialmente dannosi per il nostro intestino, poiché provocano infezioni batteriche.

Sembra proprio che i comuni dolcificanti artificiali – saccarosio, aspartame, sucralosio – determinino la qualità dei batteri intestinali ‘buoni’: questi infatti, danneggiati da tali sostanze chimiche, invadono le pareti intestinali e possono portare a patologie anche gravi. Per la prima volta vengono discussi gli effetti patogeni dei dolcificanti su due tipo di batteri intestinali, E. coli (Escherichia coli) e E. faecalis (Enterococcus faecalis).

Già precedenti studi hanno dimostrato che i dolcificanti artificiali possono cambiare il numero ed il tipo di batteri presenti nell’intestino, ma questa nuova ricerca dimostra che tali batteri possono anche trasformarsi in patogeni per effetto di queste sostanze. I nuovi batteri patogeni possono attaccarsi alle cellule Caco-2 (le cellule epiteliali che marcano i confini dellìintestino), invaderle e poi ucciderle.

C’è molta preoccupazione sugli effetti del consumo di dolcificanti chimici per la nostra salute – spiega Havovi Chichger, autore della ricerca. – Il nostro studio è il primo a mostrare che alcuni dei dolcificanti sintetici maggiormente diffusi in cibo e bevande possono trasformare i batteri buoni dell’intestino in batteri patogeni. Questo cambiamento include la formazione di biofilm e una crescente invasione dell’intestino da parte di questi batteri ‘modificati’. Ciò può portare gravi danni all’intestino, con la comparsa di patologie come la sepsi. Finora sapevamo che un consumo eccessivo di zucchero fosse un fattore importante nello sviluppo di patologie come obesità e diabete. Ora però è importante capire meglio i pro e i contro dell’usare zuccheri naturali e dolcificanti sintetici nella dieta, per comprendere meglio anche l’impatti di queste sostanze sulla nostra salute.

Secondo i ricercatori, a una concentrazione di dolcificanti equivalente a quella contenuta in due lattine di bibite analcoliche senza zuccheri, tutte e tre le sostanze chimiche trasformato i batteri E. coli e E. faecalis in batteri patogeni che hanno invaso le cellule intestinali Caco-2, e in modo diverso hanno provocato una maggiore formazione di biofilm.

