L’idea di una farmacia di Ciampino di mettere a disposizione Amuchina gratis per tutti i clienti

L’Amuchina probabilmente non ha mai conosciuto tempi così floridi. La psicosi da lavaggio mani dovuta al nuovo coronavirus ha contagiato tutti e anche laddove non ce ne sarebbe bisogno (è sempre consigliabile preferire acqua abbondante e sapone), in ogni dove sono corsi a comprarla tanto da rendere praticamente nulle le scorte o da far alzare il prezzo in maniera esponenziale.

Ma c’è chi non si è fatto prendere dal desiderio del facile guadagno e l’Amuchina ha deciso di regalarla.

È il caso della farmacia Peretti e Santori di Ciampino, vicino a Roma, che nelle ultime ore ha messo a disposizione di tutti i clienti (e non solo) un dispenser che eroga gratis il quantitativo di gel sufficiente per una lavata di mani.

Una iniziativa sulla quale i farmacisti non hanno pensato due volte, annunciando la loro decisione sulla pagina Facebook:

Da questa mattina potrete trovare fuori dalla nostra farmacia un dispenser contenente un GEL DISINFETTANTE MANI…. Pubblicato da Farmacia Peretti e Santori su Giovedì 27 febbraio 2020

Una bellissima iniziativa che speriamo possa essere mutuata anche da altri e in altre zone d’Italia. Intanto non dimenticate che è sì fondamentale igienizzare le mani più volte nel corso della giornata, ma, se disponibili acqua e sapone, sono da preferire.

In ogni caso qui la ricetta per preparare in casa un utile disinfettante per le mani.

Fonte: Farmacia Peretti e Santori

