La dieta mediterranea aiuta a prevenire l’artrite reumatoide nelle fumatrici. Lo studio

La dieta mediterranea può aiutare a prevenire l’artrite reumatoide nelle fumatrici, la categoria più a rischio. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology che si è concentrato sulle donne fumatrici, ed ex fumatrici, proprio perché maggiormente a rischio di sviluppare questa malattia rispetto agli uomini. La ricerca ha esaminato le diete di oltre 62.000 donne che seguivano o non seguivano una dieta mediterranea, evidenziando un minor rischio nelle prime, pari a 383 casi per milione di persone all’anno, contro 515 casi nel secondo gruppo. Il motivo non è chiaro ma potrebbe avere a che fare con le proprietà antinfiammatorie della dieta mediterranea e la sua capacità di aumentare i livelli di antiossidanti, che probabilmente controbilancia l’aumento dell’effetto ossidante del fumo, riducendo di conseguenza il rischio di artrite reumatoide causato da quest’ultimo. FONTE: Arthritis & Rheumatology Per approfondire: La dieta vegetariana migliora i sintomi dell’artrite reumatoide. Lo studio Artrite reumatoide: sintomi, cause e rimedi

