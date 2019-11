Diagnosticata per la prima volta la ‘Polmonite da piumino’ a un uomo che ha rischiato di morire per colpa delle piume d’oca

Un motivo in più per non scegliere un piumone con vere piume d’oca. E già, perché quello che è successo a quest’uomo di 43 anni ha dell’incredibile: a lui i medici hanno infatti diagnosticato per la prima volta una “polmonite da piumino”, un’infiammazione polmonare causata dall’inalazione di polvere dalle piume che imbottiscono coperte e cuscini.

È successo a Martin Taylor, dell’Aberdeenshire, in Scozia, non fumatore, e il suo è il primo caso, accertato da uno studio ad hoc, di feather-duvet-lung (FDL), ovvero di un’infezione del tratto respiratorio inferiore dovuta a una forma di polmonite da ipersensibilità e da una scarsa risposta immunitaria.

Rivoltosi al suo medico dopo aver sperimentato per tre mesi un inspiegabile malessere e tanto affaticamento, Martin ha cominciato un lungo calvario, fino a provare una estrema stanchezza e fiato corto. I suoi sintomi peggioravano rapidamente, al punto da poter stare in piedi o camminare solo per pochi minuti.

Dopo aver indagato sulla eventuale presenza di animali domestici in casa e dopo che gli esami del sangue non avevano fatto riscontrare anomalie, l’uomo continuava ad essere gravemente senza fiato. Solo dopo vari test e accertamenti, si è scoperto che Martin era passato di recente dalla biancheria da letto sintetica a quella in piuma.

Test successivi hanno dimostrato che l’uomo aveva sviluppato anticorpi insolitamente alti nei confronti di particolari proteine degli uccelli, inclusi piccioni e pappagalli. Inoltre, ulteriori scansioni hanno presentato uno schema nei polmoni che suggeriva polmonite da ipersensibilità, una condizione in cui i polmoni si infiammano gravemente a causa della risposta immunitaria del corpo a qualcosa che viene inspirato, mentre la sua funzione polmonare era significativamente compromessa.

Solo dopo aver tolto di mezzo quel piumone, Martin Taylor ha mostrato chiari miglioramenti ed è completamente guarito con una cura farmacologica.

Il dottor Owen Dempsey, che ha curato il paziente, ha affermato che non si sa quanto sia comune la FDL perché i medici indagano raramente sulla biancheria del letto.

“Agli operatori sanitari viene generalmente insegnato a chiedere ai pazienti con sintomi respiratori se hanno animali domestici a casa, come gli uccelli. Ma secondo la nostra esperienza, la raccolta della storia di solito non si estende alla domanda sull’esposizione delle piume a piumoni e cuscini”.

Insomma, quel che pare certo è che probabilmente succede molto più di quanto pensiamo. Se la “polmonite da piume” è essenzialmente una reazione infiammatoria alle piume d’oca o d’anatra che abbiamo in cuscini o piumoni, la cosa potrebbe essere molto frequente.

Soluzione? Il piumone “autentico”, quello in vera piuma, continua a essere un prodotto eticamente inaccettabile, ora anche indifendibile dal punto di vista della nostra salute.

Germana Carillo