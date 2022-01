Diabete: tre segnali quando vai in bagno che indicano la glicemia alta

Il diabete è una patologia sempre più diffusa. Ecco i tre segnali a cui prestare attenzione per una diagnosi precoce

La glicemia alta è indicativa di qualcosa che non va. In particolar modo, livelli alti di glicemia sono sintomatici di rischio di diabete. Ma quali sono i sintomi da non sottovalutare? (Leggi anche: Sintomi Diabete: sulla tua bocca 4 segnali di glicemia alta da non sottovalutare)

Uno dei principali segni di diabete e glicemia alta è la necessità di andare in bagno più frequentemente. Il motivo? I reni sono messi a dura prova perché devono rimuovere i rifiuti in eccesso e, di conseguenza, potresti ritrovarti a svegliarti durante la notte per urinare. Quando mangi, i carboidrati vengono scomposti all’interno del corpo in glucosio, una forma di zucchero, che nel sangue dovrebbe indurre il pancreas a rilasciare l’ormone insulina. Nel diabete di tipo 1, il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas e le distrugge, per cui l’insulina non può essere rilasciata.

La conseguenza di questo processo è che l’insulina non è in grado di convertire lo zucchero nel sangue in carburante per le cellule. Quindi, potresti avvertire anche una strana sensazione di stanchezza; inoltre, l’accumulo di zucchero favorisce le infezioni da lieviti, come il prurito genitale e il mughetto, definiti proprio come sintomi di diabete.

Queste infezioni si formano poiché alti livelli di glucosio, passando nelle urine, creano un terreno fertile perfetto per lo sviluppo di un’infezione fungina. Ecco i tre sintomi principali di glicemia alta quando vai in bagno:

aumento della frequenza di andare in bagno

bisogno di urinare spesso durante la notte

infezioni da lieviti.

Altri sintomi del diabete sono:

avere sempre sete

perdere peso senza fare una dieta

tagli e ferite che richiedono più tempo per guarire

vista offuscata

aumento della fame.

Questa sintomatologia può colpire chiunque, adulti o bambini. Il diabete può essere diagnosticato a seguito di un esame del sangue, in cui è possibile rilevare i livelli di zucchero. A differenza del diabete di tipo 2, che può essere pesantemente attribuito a fattori legati allo stile di vita, gli scienziati attualmente non hanno chiaro cosa possa causare il diabete di tipo 1.

Infatti, la ricerca suggerisce che la genetica ha un ruolo chiave, ma non è l’unico fattore implicato. Ad esempio, diversi virus sono stati associati al diabete di tipo 1, in particolare gli Enterovirus umani (HEV). Si pensa anche che il microbioma intestinale possa influenzare il rischio di sviluppare o meno il diabete di tipo 1. Quest’ultimo è pericoloso quanto il diabete di tipo 2, poiché entrambe le condizioni portano a livelli troppo elevati di zucchero nel sangue.

La glicemia alta, infatti, può danneggiare il cuore, gli occhi, i piedi e i reni. Per questo è fondamentale la prevenzione ed effettuare controlli periodici, soprattutto se si è soggetti a rischio.

