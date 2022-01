Diabete di tipo 2: ora anche il medico di base potrà prescrivere i trattamenti

Non saranno più solamente gli specialisti a prescrivere le cure per i pazienti affetti da diabete, ma anche i medici generali Con la Nota AIFA 100, il provvedimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 25 gennaio 2022 cambiano i criteri di prescrivibilità per i trattamenti del diabete mellito tipo 2, le cui cure prima di tale svolta potevano essere disposte solo da specialisti. Con questa Nota i medici di medicina generale e qualunque specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) autorizzato dalle Regione di competenza potranno prescrivere ai pazienti affetti da diabete di tipo 2, tre farmaci di prima scelta: Inibitori SGLT2

Agonisti recettoriali GLP1

Inibitori DPP4 Dai test eseguiti, questi si sono dimostrati sempre più efficaci nella prevenzione dei rischi cardiovascolari e nel rallentare la nefropatia diabetica. La Nota AIFA 100 è il risultato linee guida nazionali ed internazionali congiunte, come quelle della SID Società Italiana di Diabetologia e della AMD Associazione Medici Diabetologi che si occupano di questa malattia cronica che colpisce circa 3 milioni di italiani ossia il 5% della popolazione. Fonte: AIFA





L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo