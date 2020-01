Detrazioni 2020: dal veterinaio allo sport, tutte le spese sanitarie ( e non) detraibili solo se pagate con il bancomat

Detrazioni e rimborsi: il 2020 si è aperto con una grossa novità, quella relativa all’obbligo di tracciabilità di alcuni tipi di spese, pena la perdita della deduzione Irpef del 19%. Ma per quali spese sarà obbligatorio pagare con carte o bancomat e quali invece saranno detraibili anche usando il contante?

Come vi avevamo già annunciato, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, alcune detrazioni fiscali Irpef del 19% saranno di fatto riconosciute solo a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento bancario o postale, o con altri mezzi tracciabili, come bancomat, carte o bonifici.

La Legge di Bilancio 2020 ai commi 679 e 680 ha infatti previsto che, per beneficiare dei rimborsi Irpef del 19%, sarà obbligatorio sostenere le relative spese da portare in detrazione Irpef al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico) con mezzi di pagamento tracciabili. Tutte le spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della stessa detrazione.

Quali sono le spese con obbligo di tracciabilità? Per capirlo, si fa riferimento all’elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall’articolo 15 del TUIR.

Le spese detraibili solo se pagate con bancomat

Spese sanitarie presso strutture private

Spese sanitarie presso strutture private per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Spese sanitarie presso strutture private per persone con disabilità

Spese veicoli per persone con disabilità

Spese per l’acquisto di cani guida

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Spese veterinarie

Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

Interessi per prestiti o mutui agrari

Spese per asili nido

Spese per istruzione diverse da quelle universitarie

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato

Spese per istruzione universitaria

Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Spese funebri

Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave

Spese per addetti all’assistenza personale

Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)

Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Spese per intermediazione immobiliare

Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Spese per minori o maggiorenni con DSA

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

In tutti i casi, per accedere alle detrazioni fiscali in merito alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 si potrà pagare con:

bancomat

carte di credito o carte prepagate

bonifico bancario o postale

bonifico online tramite computer o cellulare

assegno bancario

Inoltre, è da tenere presente che per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà comunque necessario conservare dei documenti cartacei per cinque anni. Per cui, se ad esempio si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.

Le spese senza obbligo di tracciabilità

Il comma 680 della Legge di Bilancio stabilisce che “la disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale“.

L’obbligo di tracciabilità delle spese per le detrazioni fiscali quindi non si applica a quelle relative:

all’acquisto di farmaci

all’acquisto di dispositivi medici

alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate Servizio Sanitario Nazionale

Infine, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non si applica alle spese sostenute per il pagamento dell’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale. Sarà quindi possibile continuare pagare il canone mensile in contanti e senza perdere il diritto al rimborso fiscale.

