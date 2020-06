Dentifricio solido: i migliori 5 per qualità, inci e prezzo

In commercio esistono diverse alternative sostenibili al dentifricio in tubetto, fomulate con ingredienti naturali e privi di imballaggi di plastica. Vediamo quali sono i migliori dentifrici solidi per qualità, inci, prezzo e reperibilità.

Dentifricio solido: quale scegliere?

Il dentifricio solido è un’alternativa ecologica al dentifricio in tubetto, che consente di risparmiare all’ambiente tonnellate di confezioni in plastica ogni anno.

In commercio esistono diverse versioni di dentifricio solido, da quello in polvere a quello in compresse o pastiglie, passando per il dentifricio solido a bastoncino.

Si tratta di dentifrici formulati con polveri come il caolino e il bicarbonato di sodio a cui possono essere aggiunti tensioattivi dall’azione detergente, ingredienti funzionali come lo xilitolo o il fluoro e oli essenziali antibatterici, profumati e dall’azione rinfrescante.

Gli ingredienti vengono poi pressati nella versione in pastiglie o a bastoncino. Poiché non contegono acqua, le formulazioni di questo tipo di dentifricio non includono conservanti.

Il dentifricio in polvere si utilizza versando una piccola quantità di prodotto sullo spazzolino umido, mentre per quello a bastoncino occorre sfregare lo spazzolino direttamente sul dentifricio, facendo attenzione a non danneggiare il prodotto.

Il dentifricio in pastiglie si utilizza invece masticando per qualche secondo la compressa per poi procedere al normale lavaggio dei denti con lo spazzolino per circa tre minuti e al risciacquo finale con acqua.

Tra i formati di dentifricio solido, quello in compresse è probabilmente il più pratico e igienico sia durante l’utilizzo sia da portare con sé in viaggio.

Dentifricio in polvere Ben&Anna

Ben&Anna è una realtà italiana che offre soluzioni plastic free per l’igiene personale, prodotte con ingredienti naturali.

Il dentifricio il polvere proposto da questa giovane coppia modenese è formulato con bicarbonato di sodio, sali di calcio, silice, xilitolo, polvere di aloe e cannella, dall’azione antibatterica e deodorante.

Il dentifricio è confezionato in barattoli di vetro con tappo in alluminio, riutilizzabili e riciclabili, perfetti da portare anche fuori casa. e sono reperibili online a circa 10 euro per 45 grammi di prodotto.

Dentifricio a bastoncino Lamazuna

Il dentifricio a bastoncino Lamazuna contiene sali di calcio, olio di cocco biologico, tensioattivi di origine vegetale e oli essenziali. Le versioni disponibili sono tre: alla menta, alla cannella e al limone e salvia.

Si tratta di un dentifricio solido sistemato su un bastoncino di legno compostabile, utile per riporre il prodotto dopo l’uso per facilitare l’evaporazione dell’acqua eventualmente presente.

Semplice da usare e da conservare, questo dentifricio solido è venduto in confezioni di carta ed è reperibile online a un prezzo di circa 10 euro per 20 grammi di prodotto, pari a due tubetti di dentifricio tradizionale.

Dentifricio in compresse Lush

Il dentifricio in compresse Lush è disponibile in diverse versioni: alla menta, al limone, agli agrumi, addizionato con carbone vegetale dall’azione sbiancante.

La formulazione di base di questo dentifricio include sali di calcio, bicarbonato di sodio, tensioattivo, sorbitolo, cremor tartaro e oli essenziali.

Facilmente reperibile online e nei negozi Lush, questo dentifricio è venduto in barattoli che sebbene siano riutilizzabili e riciclabili, sono purtroppo in plastica. Il formato è di 50 grammi, in vendita al prezzo di 10 euro.

Dentifricio in pastiglie Georganics

Il dentifricio solido in pastiglie Georganics è formulato con caolino, bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, tensioattivo, acido citrico, estratti vegetali e oli essenziali.

Le pastiglie di dentifricio sono disponibili nelle versioni alla menta, al Tea tree, all’eucalipto, all’arancia e al carbone vegetale, confezionate in barattoli di vetro riutilizzabili e riciclabili o in confezioni di carta.

Sono facilmente reperibili online al prezzo di circa 10 euro per 120 pastiglie e nella versione “ricarica” più ecologica e conveniente poiché include 720 pastiglie a poco più di 26 euro, confezionate in una scatola di cartone riciclabile.

Dentifricio in tavolette DentTabs

Il dentifricio in pastiglie con stevia e menta è prodotto da DentTabs, azienda tedesca specializzata in prodotti ecologici per l’igiene orale.

Si tratta probabilmente della migliore opzione tra i dentifrici solidi, per quanto riguada il formato, l’inci, il prezzo e la reperibilità.

DentTabs è formulato con cellulosa microcristallina, bicarbonato di sodio e tensioattivi di origine vegetale e mentolo: oltre a detergere ha un’azione lucidante e rinfrescante e il suo utilizzo aiuta a prevenire la formazione di placca.

Il dentifricio DentTabs è disponibile nella versione con e senza fluoro ed è venduto online in sacchetti compostabili da 125 compresse al prezzo di circa 6 euro.

Fonti di riferimento: Ben&Anna/Lamazuna/DentTabs Georganics/Lush/Ecco Verde

