DentalSlim Diet Control: i ricercatori sviluppano il primo dispositivo al mondo per la perdita di peso a partire dalla bocca

I ricercatori hanno sviluppato un dispositivo per la perdita di peso, il primo al mondo, per aiutare a combattere l’obesità dalla bocca

DentalSlim Diet Control è il dispositivo intraorale applicato da un dentista ai denti superiori e inferiori. Utilizza dispositivi magnetici con bulloni di bloccaggio unici realizzati su misura e consente, a chi lo indossa, di aprire la bocca solo di circa 2 mm, limitandolo a una dieta liquida ma consente la libertà di parola e non limita la respirazione.

I partecipanti a uno studio hanno perso una media di 6,36 kg in due settimane, e sono stati motivati ​​a continuare il loro percorso di dimagrimento. Il dispositivo, quindi, sarà uno strumento efficace, sicuro e conveniente per le persone che combattono l’obesità. Viene montato da un dentista, può essere rilasciato dall’utente in caso di emergenza e può essere montato e rimosso ripetutamente.

Questo dispositivo, inoltre, aiuta a stabilire nuove abitudini alimentari, consentendo alle persone in sovrappeso di rispettare una dieta ipocalorica per un periodo di tempo. Si tratta di un’alternativa non invasiva, reversibile, economica ed efficace rispetto alle procedure chirurgiche.

Studi recenti hanno rivelato che 1,9 miliardi di adulti in tutto il mondo sono in sovrappeso e 650 milioni sono obesi, e che il sovrappeso e l’obesità provocano circa 2,8 milioni di decessi all’anno. Si stima che circa il 57% della popolazione adulta mondiale sarà sovrappeso o obesa entro il 2030. Inoltre, questa problematica non è solo estetica, poiché può portare anche conseguenze psicologiche, tra cui imbarazzo, depressione e perdita di autostima, disturbi alimentari, insieme a stigmatizzazione e discriminazione sociali.

Lo strumento potrebbe essere particolarmente utile per coloro che devono perdere peso prima di subire un intervento chirurgico, e per i pazienti diabetici per i quali la perdita di peso potrebbe avviare la remissione. La pratica di chiudere chirurgicamente le mascelle delle persone è diventata popolare negli anni ’80, ma comportava dei rischi: il vomito comportava il rischio di soffocamento e dopo 9-12 mesi i pazienti sviluppavano malattie gengivali. In alcuni casi, c’erano problemi continui con la restrizione del movimento della mascella e alcune condizioni psichiatriche acute.

Sono necessarie strategie alternative che possano evitare l’intervento chirurgico o che riducano il peso prima dell’intervento, e questo dispositivo può essere una soluzione sicura ed efficace. Una volta che i pazienti sono dotati del dispositivo, dopo due o tre settimane possono disinnestare i magneti, e potrebbero quindi avere un periodo con una dieta meno ristretta per poi tornare al trattamento.

Ciò consentirebbe un approccio graduale alla perdita di peso supportato dai consigli di un dietologo, che consenta di raggiungere obiettivi di dimagrimento a lungo termine. Ai pazienti viene fornito uno strumento per aprire il dispositivo in caso di emergenza, ma nessuno dei partecipanti allo studio ha avuto bisogno di usarlo; sebbene tutti descrivessero il dispositivo come tollerabile, da allora il design è stato migliorato, rendendolo più piccolo per un maggiore comfort funzionale ed estetico.

Nel complesso, le persone che hanno partecipato allo studio si sentivano meglio con se stesse, avevano più fiducia e si impegnavano nel loro percorso di perdita di peso.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Nature

Ti potrebbe interessare: