De Luca sta per chiudere la Campania, pronta l’ordinanza per lockdown: “Siamo a un passo dalla tragedia”

Un nuovo lockdown nazionale per frenare l’avanzata dei contagi, mai così alti dall’inizio della pandemia. E’ questa la richiesta avanzata dalla Regione Campania tramite il presidente De Luca durante la diretta Facebook del venerdì. In ogni caso, la regione potrebbe farlo.

Secondo De Luca, il governo Conte deve chiudere di nuovo tutta l’Italia com’è stato fatto a marzo:

“Oggi dobbiamo comunicarvi decisioni importanti che riguardano il Covid e le nostre famiglie. Non c’è tempo da perdere. Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive, efficaci per far fronte a una situzione diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravare la situazione dell’epidemia. E perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio. Vi anticipo che comunicherò al Governo la mia richiesta di lockdown in tutta Italia ma in Campania procederemo alla chiusura di tutto. Con l’ordinanza di oggi avevamo pensato a una chiusura parziale che è già superata. Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere” ha detto.