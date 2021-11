Schiarirsi gli occhi con delle gocce, la nuova e pericolosa moda di TikTok nel mirino dell’Antitrust

Forse sui social vi sarà capitato di vedere la pubblicità delle Crystal Drops, gocce che promettono in pochi mesi, se utilizzate con costanza, di far cambiare colore agli occhi rendendoli azzurri o verdi. Ma questo prodotto funziona davvero ed è sicuro? L’Antitrust ha deciso di andare in fondo alla questione aprendo un procedimento per pratiche commerciali scorrette.

Su TikTok ma anche Facebook e Instagram ormai da un po’ di tempo circolano pubblicità di gocce oculari “magiche”, in grado di far cambiare in poco tempo il colore degli occhi che da marroni possono diventare verdi o addirittura azzurri se si utilizzano ogni giorno per alcuni mesi.

Di cosa si tratta? Delle gocce a marchio Crystal Drops di cui però non si conosce bene la sicurezza e su cui anche l’Antitrust sta indagando, dopo aver chiesto ai produttori alcuni chiarimenti sulla composizione del prodotto.

In effetti, guardando sul sito del prodotto, si legge che le gocce sono realizzate con i seguenti ingredienti:

Acqua sterile

Glicerina

Carbossimetilcellulosa

Sodio

N-acetilglucosamina

Bicarbonato di potassio

Acido borico

Alcool benzilico purificato

Quale potrebbe essere l’ingrediente dal potere schiarente? Si ipotizza la N-acetilglucosamina ma non c’è nulla che lo provi e, al di là delle pubblicità di ragazze e ragazzi che sui social mostrano come sono cambiati i loro occhi, non vi è certezza del funzionamento né tantomeno della sicurezza del prodotto (che tra l’altro è molto costoso, si va da circa 60 euro fino a 120 euro a seconda del colore che si vuole ottenere).

Sul sito Crystal Drops si legge che:

I prodotti Crystal Drops agiscono inibendo la produzione di melanina, altre pigmentazioni e tirosinasi. Ma non è tutto, a differenza dei nostri concorrenti, i nostri prodotti vanno oltre, lavorando sia a livello genetico che cellulare per inibire gli enzimi e i meccanismi sottostanti responsabili della produzione e della stimolazione delle cellule che producono pigmenti.

Il tutto è partito dagli Stati Uniti dove le gocce sono diventate molto popolari ma ora la moda si sta diffondendo anche in Europa e nel nostro Paese e oltre alle originali Crystal Drops si iniziano a trovare anche i corrispettivi di altri marchi.

L’utilizzo è effettivamente molto semplice e accattivante. Per ottenere lo schiarimento degli occhi basta utilizzare 2 gocce mattina e sera per un periodo variabile da 3 a 7 mesi. Questo cambia in base alle persone e ovviamente al colore più o meno scuro dell’iride da cui si parte.

La promessa del produttore è di ottenere risultati semi-permanenti, ovvero che possono durare anni fino a quando, gradualmente, il colore tornerà ad essere quello originale.

Ma ci sono dei rischi? Non è dato saperlo dato che non esistono studi che possano stabilire che le gocce, a lungo andare, non vadano ad irritare l’occhio o peggio.

Non a caso, dopo una segnalazione, anche l’Antitrust ha aperto un procedimento per pratiche scorrette, contemporaneamente chiedendo all’azienda che produce le Crystal Drops di fornire chiarimenti sulla composizione delle gocce, la documentazione relativa all’approvazione rilasciata dalla FDA, i test effettuati per comprovare la sicurezza del prodotto e le prove in merito alla soddisfazione di migliaia di consumatori.

Sul bollettino numero 40 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si legge che:

è emerso che il professionista TikTok Technology Limited avrebbe diffuso sulla propria piattaforma un video avente ad oggetto il prodotto Crystal drops utilizzabile per cambiare il colore degli occhi senza che ne sia palesato il contenuto promozionale. Nel video una giovane ragazza tiene in mano l’astuccio cartonato del prodotto che riporta il logo Crystal Drops, nonché quello della Federal Drug Administration (FDA)1 che vengono inquadrati con insistenza. La ragazza entusiasta riferisce, in lingua inglese, della propria esperienza ribadendo la capacità del prodotto di cambiare il colore degli occhi: “I saw an ad on tiktok for eye drops that change your eye color… eye drops that change your eye color…eye color…I chose green”). Viene, quindi, inquadrata anche la confezione (boccetta) e, in particolare, l’immagine di tre dottoresse in camice bianco con lo stetoscopio al collo e il logo FDA.

E poi continua:

L’associazione segnalante rappresenta che un incauto impiego del prodotto – della cui efficacia dubita fortemente – potrebbe risultare pregiudizievole per la salute dei bambini e dei ragazzi i quali costituiscono il target di riferimento particolarmente vulnerabile in ragione dell’età e dell’inesperienza.

Il procedimento per pratica commerciale scorretta è dunque stato aperto e l’esito si avrà entro 210 giorni dalla data di protocollo della comunicazione. Staremo a vedere cosa concluderà l’Antitrust.

Fonte: AGCM / Crystal Drops / Altroconsumo

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: