Un nuovo studio rivela perché il COVID-19 può provocare la perdita del gusto

La bocca potrebbe svolgere un ruolo “nel trasmettere SARS-CoV2 ai polmoni o al sistema digerente attraverso la saliva carica di virus dalle cellule orali infette”. È questa la conclusione cui è giunto un team internazionale di scienziati che ha trovato prove per cui il SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, infetterebbe le cellule della bocca.

Sebbene, infatti, sia ormai ben noto che le vie aeree superiori e i polmoni siano i siti primari di infezione da SARS-CoV-2, ci sono indizi che il virus possa infettare le cellule in altre parti del corpo, come il sistema digerente, i vasi sanguigni, i reni e, come questo nuovo studio mostra, la bocca.

La nuova ricerca internazionale è stata condotta dal National Institutes of Health, in collaborazione con il National Institute of Dental and Craniofacial Research e l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill ed è stata pubblicata su Nature Medicine.

Il potenziale del virus di infettare più aree del corpo potrebbe aiutare a spiegare i sintomi ad ampio raggio sperimentati dai pazienti Covid-19, inclusi sintomi orali proprio come la perdita del gusto e la secchezza delle fauci e delle vesciche. Inoltre, i risultati indicano la possibilità che la bocca svolga un ruolo nella trasmissione di SARS-CoV-2 ai polmoni o al sistema digerente attraverso la saliva carica di virus dalle cellule orali infette. Una migliore comprensione del coinvolgimento della bocca potrebbe aiutare a comprendere le migliori strategie per ridurre la trasmissione virale all’interno e all’esterno del corpo.

I ricercatori sanno già che la saliva delle persone con Covid-19 può contenere alti livelli di SARS-CoV-2 e gli studi suggeriscono che il test della saliva è affidabile quasi quanto il tampone nasale profondo per la diagnosi di Covid-19. Ciò che gli scienziati non sanno del tutto, tuttavia, è da dove provenga il SARS-CoV-2 nella saliva. Nelle persone con Covid-19 che hanno sintomi respiratori, il virus nella saliva probabilmente proviene in parte dal drenaggio nasale o dall’espettorato dei polmoni. Ma, secondo gli studiosi, ciò potrebbe non spiegare come il virus penetri nella saliva delle persone che non hanno quei sintomi respiratori.

“Sulla base dei dati dei nostri laboratori, sospettavamo che almeno una parte del virus nella saliva potesse provenire da tessuti infetti nella bocca stessa”, ha detto Blake M. Warner, uno degli autori dello studio.

Lo studio

Per esplorare questa possibilità, i ricercatori hanno esaminato i tessuti orali di persone sane per identificare le regioni della bocca suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2. Le cellule vulnerabili contengono istruzioni RNA per produrre “proteine ​​di ingresso” di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule. L’RNA per due proteine ​​di ingresso chiave, note come recettore ACE2 e enzima TMPRSS2, è stato trovato in alcune cellule delle ghiandole salivari e dei tessuti che rivestono la cavità orale. In una piccola porzione delle ghiandole salivari e delle cellule gengivali, l’RNA sia per ACE2 che per TMPRSS2 è stato espresso nelle stesse cellule. Ciò ha indicato una maggiore vulnerabilità perché si ritiene che il virus abbia bisogno di entrambe le proteine ​​di ingresso per avere accesso alle cellule.

“I livelli di espressione dei fattori di ingresso sono simili a quelli nelle regioni note per essere suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2, come il tessuto che riveste i passaggi nasali delle vie aeree superiori”, ha detto Warner.

Una volta che i ricercatori hanno confermato che parti della bocca sono sensibili alla SARS-CoV-2, hanno cercato prove di infezione in campioni di tessuto orale di persone con Covid-19. Nei campioni raccolti al NIH da pazienti Covid-19 deceduti, l’RNA di SARS-CoV-2 era presente in poco più della metà delle ghiandole salivari esaminate. Nel tessuto delle ghiandole salivari di una delle persone che erano morte, così come di una persona vivente con Covid-19 acuto, gli scienziati hanno rilevato specifiche sequenze di RNA virale che indicavano che le cellule stavano attivamente facendo nuove “copie” del virus, rafforzando ulteriormente le prove.

Trovate prove di infezione del tessuto orale, gli scienziati si sono chiesti se quei tessuti potessero essere una fonte del virus nella saliva e sembrava proprio essere il caso. Nelle persone con Covid-19 lieve o asintomatico, è stato riscontrato che le cellule versate dalla bocca nella saliva contengono RNA SARS-CoV-2, nonché RNA per le proteine ​​di ingresso.

Per determinare se il virus nella saliva è infettivo, i ricercatori hanno esposto la saliva di otto persone con Covid-19 asintomatico a cellule sane coltivate in un piatto. La saliva di due volontari ha portato all’infezione delle cellule sane, aumentando la possibilità che anche persone senza sintomi possano trasmettere la SARS-CoV-2 infettiva ad altri attraverso la saliva.

Infine, per esplorare la relazione tra sintomi orali e virus nella saliva, il team ha raccolto la saliva da un gruppo separato di 35 volontari con Covid-19 lieve o asintomatico. Delle 27 persone che hanno manifestato sintomi, quelle con virus nella saliva avevano maggiori probabilità di segnalare la perdita del gusto e dell’olfatto, suggerendo che l’infezione orale potrebbe essere alla base dei sintomi orali di Covid-19.

Presi insieme, hanno detto i ricercatori, i risultati dello studio suggeriscono che la bocca, attraverso le cellule orali infette, gioca un ruolo più importante nell’infezione da SARS-CoV-2 di quanto si pensasse in precedenza.

“Quando la saliva infetta viene ingerita o minuscole particelle di essa vengono inalate, pensiamo che possa potenzialmente trasmettere SARS-CoV-2 ulteriormente nella nostra gola, nei nostri polmoni o persino nelle nostre viscere”, hanno concluso.

Saranno necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati in un gruppo più ampio di persone e per determinare l’esatta natura del coinvolgimento della bocca nell’infezione e nella trasmissione della SARS-CoV-2 all’interno e all’esterno del corpo.

Fonti: Nature Medicine / National Institutes of Health

