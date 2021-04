Covid-19 e gravidanza: per la prima volta gli scienziati hanno dati reali sui rischi di mamma e bambino

Uno studio su oltre 2.100 donne incinte in 18 paesi in tutto il mondo ha rivelato che il Covid-19 è associato a un rischio più elevato di gravi complicazioni materne e neonatali rispetto a quanto non sia stato precedentemente riconosciuto.

Loro sono i ricercatori del Nuffield Dept of Women’s & Reproductive Health dell’Università di Oxford, che riportano i risultati dello studio INTERCOVID sulla rivista JAMA Pediatrics e forniscono per la prima volta informazioni comparative dettagliate sugli effetti dell’infezione da coronavirus in gravidanza.

Leggi anche: Coronavirus in gravidanza, parto e allattamento. Tutto quello che c’è da sapere

Nel documento concludono che il rischio per madri e bambini è maggiore di quanto riconosciuto all’inizio della pandemia e che le misure prioritarie per la salute dovrebbero includere le donne incinte.

“Le donne con Covid-19 durante la gravidanza avevano oltre il 50% di probabilità in più di avere complicazioni durante la gestazione (come parto prematuro, pre-eclampsia, ricovero in terapia intensiva e morte) rispetto alle donne in gravidanza non affette da Covid-19”, spiega Aris Papageorghiou, Professore di Medicina Fetale a Oxford.

I neonati di donne infette erano anche quasi tre volte più a rischio di gravi complicazioni mediche, come il ricovero in unità di terapia intensiva neonatale, principalmente a causa di parto prematuro. La buona notizia, tuttavia, si legge, è che i rischi nelle donne infette senza sintomi e nelle donne non infette erano simili.

I ricercatori hanno cercato di comprendere gli effetti del Covid-19 in gravidanza raccogliendo dati affidabili su donne in gravidanza con e senza diagnosi di covid. Lo studio ha coinvolto oltre 2.100 donne incinte di 43 ospedali per la maternità in 18 paesi a basso, a medio e ad alto reddito in tutto il mondo.

Lo studio è unico perché ogni donna affetta da Covid-19 è stata confrontata con due donne incinte non infette che partorivano contemporaneamente nello stesso ospedale.

“Fortunatamente, ci sono state pochissime morti. Tuttavia, il rischio di morire durante la gravidanza e nel periodo postnatale era 22 volte maggiore nelle donne con Covid-19 rispetto alle donne incinte non infette”, dice Papageorghiou.

Lo studio ha anche evidenziato che quasi il 10% dei neonati di madri positive al test per il virus è risultato anch’esso positivo durante i primi giorni postnatali.

E l’allattamento al seno?

Niente paura! José Villar, professore di medicina perinatale precisa che è “importante sottolineare che l’allattamento al seno non sembra essere correlato a questo aumento”.

“Ora sappiamo che i rischi per madri e bambini sono maggiori di quanto ipotizzassimo all’inizio della pandemia e che le misure sanitarie note devono includere le donne in gravidanza. Le informazioni dovrebbero aiutare le famiglie, poiché ora è chiara la necessità di fare tutto il possibile per evitare di essere infettati. Rafforza anche la ragione per offrire la vaccinazione a tutte le donne incinte”, concludono gli esperti.

Nessun timore, insomma, sono la stretta necessità di non abbassare ancora la guardia!

Fonti: JAMA Network / Oxford University

Leggi anche: