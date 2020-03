Covid 2 Hospital: realizzato in appena una settimana, apre il nuovo ospedale per l’emergenza coronavirus

A Roma da oggi il Covid Hospital 2 affiancherà l’ospedale Lazzaro Spallanzani nel fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Il centro allestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli alla Columbus è stato allestito in tempo record grazie grazie alla partnership della Fondazione e di Eni e di una raccolta fondi online. Secondo i dati del ministero della Salute ad oggi sono 20603 i casi positivi, 1809 le persone decedute, 2335 quelle guarite.

“Aperto in appena 7 giorni il Covid Hospital 2 e operativi già da oggi 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva. Uno sforzo senza precedenti, un sincero ringraziamento e gratitudine a tutti i medici, infermieri e tecnici del Policlinico Gemelli e di tutta la rete regionale”, scrive Salute Lazio sui social.

Da oggi 16 marzo quindi, un nuovo ospedale per fronteggiare la pandemia coronavirus. Da stamattina sta avvenendo il trasferimento dei primi pazienti contagiati che per adesso, erano ricoverati in aree protette al Policlinico. Entro dieci giorni il Covid Hospital 2 sarà completata: sono previsti in tutto 74 posti letto singoli e 59 posti letto di terapia intensiva. Il personale medico e paramedico sarà strutturato così: 20 medici, 65 infermieri e 22 operatori socio sanitari. Per la terapia intensiva, invece, 48 anestesisti/rianimatori e 180 infermieri. In più, 12 infermieri e 6 operatori socio sanitari saranno dedicati all’accoglienza e all’accettazione dei degenti provenienti dal pronto soccorso del Gemelli con personale sanitario del Policlinico.

“La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha accolto questa richiesta, di grande preveggenza da parte del Governo della Regione Lazio, con senso di responsabilità, data l’attuale situazione, mettendo a disposizione del Servizio sanitario nazionale le proprie competenze cliniche”, dichiara il professor Rocco Bellantone, Direttore del Governo Clinico del Gemelli e continua: “Il nostro ringraziamento va ai medici, agli infermieri e al personale tecnico sanitario dal principio in prima linea con assoluta abnegazione nel fronteggiare l’epocale emergenza sanitaria”.

