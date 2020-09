Quasi 4000 casi di Covid-19 nei macelli del Paranà mentre in Cina il virus trovato sulle confezioni di pesce surgelato

I macelli e gli stabilimenti dove si lavora la carne sembrano essere luoghi particolarmente a rischio di sviluppare focolai di Covid-19. Preoccupa in particolare la situazione di uno stato brasiliano, il Paranà, dove sono stati registrati quasi 4000 casi di coronavirus legati appunto al settore della carne (di cui 1.138 in un solo stabilimento). Al centro dell’attenzione in Brasile è soprattutto lo stabilimento di Toledo di BRF (il più grande produttore mondiale di polli) dove si sono registrati circa il 29% di tutti i casi di Covid-19 relativi ai macelli dello stato brasiliano di Paranà. Nel suddetto stabilimento ci sono stati 1.138 casi confermati mentre se si considerano i numeri di tutto lo stato, secondo quanto riporta la Reuters, si parla di 3.979 casi di contagi avvenuti nei macelli fino al 24 luglio. Questo nonostante le aziende abbiano assicurato di rispettare le norme e messo in atto piani per scongiurare la diffusione del virus. BFR ha dichiarato che, attualmente, dopo avere eseguito 11 mila tamponi nel solo impianto di Toledo, non è risultato nessun dipendente positivo. Ma i grandi numeri registrati nei mesi scorsi fanno comunque riflettere sul problema che, in questi luoghi di lavoro, vi è oggettivamente una maggiore possibilità di contagio. Il fatto è che la catena di montaggio non permette il distanziamento sociale. Ne avevamo già parlato in un precedente articolo. I mattatoi sono i nuovi focolai di coronavirus (anche in Italia) Altri focolai, anche se con numeri decisamente minori, si sono registrati presso gli stabilimenti della GT Foods e della JBS SA, il più grande esportatore di carne al mondo. In Cina invece, come riporta la Reuters, le autorità hanno trovato il coronavirus su alcune confezioni di pesce congelato, transitato dalla città portuale di Dalian che ha recentemente combattuto una nuova ondata di contagi. Il virus è stato trovato sull’imballaggio esterno del pesce congelato acquistato da tre società a Yantai, una città portuale nella provincia orientale dello Shandong. A luglio, i funzionari doganali di Dalian, un importante porto nella provincia nord-orientale del Liaoning, avevano invece trovato il coronavirus sulle confezioni di gamberetti congelati importati dall’Ecuador e, in seguito a questo, la Cina aveva poi sospeso le importazioni da tre produttori di gamberi ecuadoriani. Alcuni dei prodotti ittici acquistati dalle tre società di Yantai erano stati trasformati per l’esportazione, mentre il resto era stato conservato in celle frigorifere e non è entrato nel mercato, secondo quanto hanno dichiarato fonti del governo che anche in questo caso tendono a rassicurare. La situazione sarebbe infatti sotto controllo: le autorità sostengono di avevano sigillato le merci e di aver sottoposto a quarantena e tampone tutti coloro che vi erano entrati in contatto, risultati comunque negativi. In effetti c’è da dire che le confezioni di cibo, almeno quelle che si trovano nei supermercati, sembrano essere abbastanza sicure come ha dimostrato uno studio di cui vi abbiamo parlato. Nessuna traccia di SarsCov2 sui prodotti dei supermercati, ridimensionato il rischio del contagio per “contatto” con gli oggetti Fonte: Reuters Leggi anche: Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: 657 casi positivi in un mattatoio

