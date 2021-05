Cos’è la micoterapia?

La micoterapia (mykes therapeia) è una terapia naturale che utilizza una determinata tipologia di funghi per curare diverse patologie. La Micoterapia ha origine in Asia, utilizzata nella Medicina Tradizionale Cinese. Conosciuti da millenni dall’umanità, i funghi vengono ancora tuttora impiegati in cucina ma anche in medicina. Inoltre, si possono trovare in commercio anche prodotti cosmetici a base di funghi come creme viso, sieri, saponi e molto altro ancora!

A cosa servono i funghi medicinali?

I funghi medicinali hanno molte proprietà benefiche: ridurre i sintomi della menopausa, aumentare le difese immunitarie, proteggere dai tumori, ridurre colesterolo e glicemia, ridurre i disturbi gastrointestinali, disintossicare l’organismo e possono anche svolgere un’azione tonica. Alcuni funghi vengono anche impiegati per contribuire alla perdita di peso e sconfiggere cellulite e ritenzione idrica.

I funghi più conosciuti sono: Agaricus, Auricularia, Chaga, Coprinus, Cordyceps, Coriolus, Ganoderma, Hericium, Maitake, Pleurotus ostreatus, Polyporus e Shiitake.

Prima di assumere integratori a base di funghi, è buona abitudine controllare che questi siano di qualità, con certificazione biologica in grado di garantire la provenienza dei funghi e la tipologia di coltivazione. Inoltre, questi prodotti devono provenire da aziende che curino ogni procedimento alla perfezione.

Ganoderma

Il fungo medicinale più conosciuto è senza dubbio il Ganoderma Lucidum, detto anche Reishi. Forse si è fatto conoscere, se non per le sue grandi qualità medicinali, per l’utilizzo nei caffè. Questo fungo è chiamato anche Elisir di lunga vita o fungo dell’immortalità, per le sue numerose proprietà benefiche.

Il Ganoderma ha soprattutto un forte potere antiossidante ed antinfiammatorio, ma non è la sua unica qualità.

Ganoderma proprietà

Il Ganoderma è un fungo medicinale noto in tutto il mondo grazie alle sue vaste proprietà: è in grado di stimolare e regolare il sistema immunitario, può aiutare a prevenire e a contrastare i tumori, migliora la circolazione sanguigna, migliora le capacità cognitive e le prestazioni fisiche. Migliora in modo significativo l’ossigenazione del sangue con effetti positivi sull’attività cardiaca, risultando utile in caso di aritmie ed insufficienza cardiaca. Ma non solo: risulta utile in caso di asma, bronchite cronica, tosse e molte patologie respiratorie.

Il fungo Ganoderma svolge un’azione antinfiammatoria, grazie al suo elevato contenuto di triterpeni. Questo speciale fungo medicinale agisce rigenerando e disintossicando il fegato, aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale, ansia e insonnia.

Shiitake

Il fungo Shiitake (Lentinula edodes), detto anche il “Re dei funghi medicinali” per il suo contenuto nutrizionale, è un fungo in grado di stimolare la risposta immunitaria, inibire la crescita tumorale, aumentare la secrezione insulinica. Lo Shiitake è stato approvato come farmaco oncologico.

In micoterapia, questo fungo è utilizzato anche per il trattamento dei disturbi cardiovascolari e per proteggere il fegato.

Tumori e micoterapia

Secondo un recente articolo di Fondazione Umberto Veronesi vi sono state ben 377mila nuove diagnosi di tumore nel 2020, 6mila in più rispetto all’anno scorso.

I funghi medicinali risultano un valido supporto integrativo. Le chemioterapie e le radioterapie causano disturbi circolatori, nausea, vomito, astenia, perdita dei capelli o danni alle mucose gastrointestinali. Grazie alla micoterapia, è stato scoperto che è possibile proteggere i tessuti sani dagli effetti collaterali. Questa terapia può aiutare a ridurre la stanchezza provocata dal deficit di globuli rossi o dall’indebolimento continuo del sistema immunitario con la perdita dei globuli bianchi.