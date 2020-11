Cosa dice la forma del tuo ombelico sulla tua salute?

L’ombelico è una parte importante del corpo ma poco presa in considerazione e speso ingnorata, ma che andrebbe pulita con regolarità e osservata meglio. L’ombelico è la cicatrice che rimane dopo la caduta del cordone ombelicale, il “segno” del nostro arrivo nel mondo. E a quanto pare la sua forma, diversa per ognuno di noi, può rivelare alcune cose sulla nostra salute. Le forme più comuni sono l’ombelico sporgente, infossato, allungato, a forma di “T”, a forma di “U” o “C”, a forma di mandorla. Qual è la tua? Individuala guardando l’immagine e leggi il profilo corrispondente. Indice Ombelico sporgente

Ombelico a forma di mandorla Ombelico sporgente L’ombelico sporgente è in realtà una piccola ernia e può segnalare che siete predisposti a svilupparle. Niente paura però, non sono gravi. Ombelico infossato e profondo L’ombelico infossato può indicare una predisposizione al sovrappeso ma può apparire anche in persone molto magre con una pancia un po’ sporgente. In tal caso può indicare problemi digestivi e una tendenza alla pancia gonfia e alla stitichezza. Ombelico allungato L’ombelico allungato verticalmente indica che i muscoli dell’addome sono forti. Ombelico a forma di “T” L’ombelico a forma di “T” può indicare che la persona è soggetta a dolori muscolari. Ombelico a forma di “U” o “C” Questa tipologia di ombelico può indicare che la cicatrice del cordone ombelicale si è chiusa in modo anomalo, per esempio a causa di qualcosa accaduto durante la gravidanza o il parto. Se è questo il caso, potrebbe indicare la predisposizione a determinate malattie. In caso contrario non dà problemi. Ombelico a forma di mandorla Questo ombelico non è attaccato né sporgente, ma tendenzialmente piatto e con alcune linee interne. Indica che la persona può soffrire di dolori muscolari, emicranie e debolezza delle ossa. FONTE: mashoflife Ti potrebbe interessare anche: Sai cosa c’è nel tuo ombelico?

