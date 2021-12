Bastano appena 10 minuti di corsa moderata al giorno per migliorare l’umore e la salute del cervello

La corsa a intensità moderata ha enormi benefici non solo per il corpo ma anche sulle funzioni cognitive e sulla salute mentale

Secondo un nuovo studio, bastano solo 10 minuti di corsa a intensità moderata per migliorare l’umore e le funzioni cognitive, risultati che ci danno una migliore comprensione di come l’esercizio fisico sia strettamente correlato alla salute mentale.

Lo studio ha esaminato in particolare la corteccia prefrontale (PFC), ossia la parte del cervello associata alle funzioni esecutive e al controllo dell’umore, ed è stato notato come la corsa abbia aumentato il flusso sanguigno in quest’area. Correre è un’attività relativamente semplice, poiché non sono necessarie attrezzature speciali per iniziare, ed è stato dimostrato che allunga la durata della vita; inoltre, il movimento coordinato della corsa richiede una maggiore attivazione neuronale nella corteccia prefrontale.

Lo studio ha coinvolto un totale di 26 partecipanti, che sono stati testati dopo periodi di riposo e dopo 10 minuti di corsa; dopo l’esercizio si è potuto notare come i partecipanti non solo reagivano più rapidamente ai test ma hanno anche riferito di sentirsi meglio e di buon umore. Tutto ciò, secondo il team scientifico, è un’ulteriore prova del fatto che non occorre necessariamente fare molto esercizio fisico per sentirne i benefici, poiché anche brevi sessioni di allenamento possono migliorare la concentrazione mentale, la salute del cuore e la salute metabolica generale.

Fonte: Nature

