Coronavirus, Trump ha deciso di pagare le cure a chi non ha assicurazione sanitaria

Affrontare il coronavirus in un sistema senza sanità pubblica come quello statunitense è ancora più tragico, come ha dimostrato la recente morte di un 17enne a cui è stato negato il ricovero perché privo di assicurazione. Ma ora, per fortuna, arriva una buona notizia.

Donald Trump ha promesso che il governo pagherà le cure per il coronavirus anche a chi non ha assicurazione sanitaria, attingendo fondi da un pacchetto di aiuti economici stanziato appositamente per l’emergenza.

“Oggi posso annunciare con orgoglio che gli ospedali e gli operatori sanitari che curano i pazienti con coronavirus non assicurati saranno rimborsati dal governo federale utilizzando il pacchetto di aiuti economici del Congresso approvato il mese scorso“, ha dichiarato Trump al briefing sul coronavirus della Casa Bianca venerdì.

Nello specifico saranno gli ospedali e altri fornitori di assistenza sanitaria a vedersi rimborsare dal governo il denaro utilizzato per curare i pazienti non assicurati, purché non applichino loro i costi. Un modo per venire incontro anche alle esigenze dei tanti americani che sono rimasti senza lavoro.

Inoltre alcuni dei maggiori assicuratori della nazione, tra cui Signa e Blue Cross-Blue Shield, hanno deciso di rinunciare ai co-pagamenti per il trattamento da coronavirus per i prossimi 60 giorni, decisione che il Presidente ha detto di apprezzare molto.

FONTI: ABCNews

Ti potrebbe interessare anche: