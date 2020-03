Tabaccai chiusi?Stasera gli italiani stanno assaltando i distributori automatici

Dopo i supermercati tocca ai distributori di sigarette e tabacco. Effetto domino anche in questo caso. Da pochi minuti è finito il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali per l’emergenza Coronavirus eccetto supermercati, farmacie e attività che forniscono beni di prima necessità. Tabacchini ed edicole rimarranno aperti, eppure in tantissimi si sono riversati in strada eludendo per l’ennesima volta l’invito a restare a casa per evitare contagi.

Panico collettivo, dunque, tra i fumatori. Queste le immagini che abbiamo scattato in questi minuti a Roma, tra Garbatella e Centocelle.