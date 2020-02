Le scuole in tutta Italia rimarranno aperte, tranne nelle zone rosse. Per ora

L’ordinanza per la chiusura delle scuole in tutta Italia è pronta ma per ora restano aperte, ad eccezione di quelle situate nelle regioni considerate a rischio o limitrofe, vale a dire Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige, dove le lezioni sono già state sospese per una settimana.

Lo ha comunicato Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in diretta dalla Protezione Civile dichiarando:

“Abbiamo presentato una bozza di ordinanza in cui daremo indicazioni a tutti i rappresentai di tutte le regioni che non sono coinvolte direttamente e non hanno un epicentro di contagio al loro interno. Consideriamo che in questo modo assicureremo la massima uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.”

Ha inoltre aggiunto:

“Non c’è motivo di adottare misure restrittive, ma vanno adottate misure di cautela. Non si giustifica la chiusura di attività scolastiche nel resto del territorio, sospese solo le gite”

🔴 Conferenza stampa in diretta dalla Protezione Civile 🔴 Pubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 25 febbraio 2020

Per quanto riguarda l’ordinanza, Conte ha specificato che è pronta e che uscirà in serata.

Nel frattempo il Miur aveva già deciso di sospendere, a partire dal 23 febbraio, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione in Italia e all’estero, e come premesso, le regioni più a rischio, o limitrofe, avevano già optato per la chiusura delle scuole fino al primo marzo.

Mentre il Mibact aveva sospeso l’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e in altri luoghi di cultura chiusi in nome della prevenzione. Idem per quanto riguarda musei e fiere, eventi e Carnevale, cinema e teatri, tutto sospeso.

Ora non ci resta che rimanere in attesa dell’ordinanza.

FONTI: Facebook

Ti potrebbe interessare anche: