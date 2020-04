Covid-19, scoperto il motore che permette al coronavirus di moltiplicarsi

Il coronavirus potrebbe avere sempre meno segreti. Un nuovo studio, condotto dagli scienziati dell’Università Tsinghua di Pechino, ha scoperto il motore che permette al Covid-19 di moltiplicarsi. Il segreto infatti è racchiuso in un enzima, chiamato polimerasi nsp12. Il team di ricerca guidato da Yan Gao ha osservato da vicino questo motore molecolare che fa sì che SarsCoV2 riesca a moltiplicarsi. L’enzima polimerasi nsp12, tra l’altro, è il bersaglio dell’antivirale remdesivir originariamente usato contro l’Ebola ma di recente sfruttato anche contro il coronavirus. “L’RNA polimerasi RNA-dipendente (RdRp, anche chiamato nsp12) è il componente centrale del meccanismo di replicazione e trascrizione coronavirale e sembra essere un bersaglio primario per il farmaco antivirale, remdesivir” si legge nello studio. “Oltre all’architettura conservata del nucleo di polimerasi della famiglia virale della polimerasi, nsp12 possiede un dominio β-tornante recentemente identificato al suo terminale N. Un modello di analisi comparativa mostra come remdesivir si lega a questa polimerasi. La struttura fornisce una base per la progettazione di nuove terapie antivirali destinate alla RdRp virale”. Proprio così, la scoperta potrebbe essere d’aiuto nella ricerca sui farmaci mirati, in grado di combattere il coronavirus. Fonti di riferimento: Science LEGGI anche: Coronavirus: scoperta la molecola che potrebbe frenarne la riproduzione Coronavirus: scoperti gli anticorpi che neutralizzano il Sars-Cov-2 da ricercatori della Corea del Sud Speranze contro il coronavirus: antiparassitario Ivermectin uccide il virus in 48 ore

