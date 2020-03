Coronavirus: Roche dona gratis il farmaco per l’artrite che funziona con i pazienti gravi

Il farmaco anti-artrite funziona su chi ha contratto il coronavirus e Roche Farma decide di cederlo gratuitamente. Già usato in via sperimentale in Cina, il medicinale avrebbe il potere di inibire livelli elevati di Interleuchina 6 (IL-6) alla base di alcune malattie infiammatorie. Una speranza per sconfiggere il Covid-19.

E non solo: il colosso farmaceutico aggiunge anche la cessione del proprio servizio di telemedicina per i pazienti con diabete e donerà 1 milione di euro in dispositivi di protezione per medici e attrezzature per le terapie intensive.

Con lo slogan ‘Roche si fa in 4’ il Gruppo avvia anche un’operazione di “volontariato di competenza” e della campagna ‘Stai a casa, leggi un libro’ rivolta ai giovani fino a 25 anni di Milano e Monza.

“Abbiamo ritenuto doveroso aderire all’invito del Presidente della Repubblica – afferma sottolinea il presidente e amministratore delegato di Roche Farma Maurizio de Cicco – che ha raccomandato a tutti coesione assoluta e inderogabile impegno per fronteggiare l’emergenza. Un’azienda come la nostra non può non rispondere all’appello perché siamo parte integrante del sistema sanitario nazionale, a servizio dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutto il Paese. Voglio cogliere l’occasione per testimoniare la nostra gratitudine ai medici tutti, agli infermieri, ai farmacisti, ai volontari, a tutti coloro che sono in prima linea per affrontare e superare una difficoltà che avrà il pregio di unirci ancora di più”.

Da qui la decisione dell’azienda fornire gratuitamente per il periodo dell’emergenza il farmaco utile a contrastare l’aggravamento delle condizioni di salute dei pazienti positivi al virus SARS-CoV-2, il Tocilizumab (RoActemra), a tutte le Regioni che ne faranno richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.

Fonte: Roche Italia

Leggi anche: