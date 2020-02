I Coronavirus resistono fino a 9 giorni su metallo, legno e altre superfici, ma sono facilmente disinfettabili

Secondo una revisione di studi pubblicata sul Journal of Hospital Infection, condotta dai ricercatori della University Medicine Greifswald, in Germania, i Coronavirus possono sopravvivere sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni sebbene basti usare un qualunque detergente a base di candeggina o un disinfettante a base di alcol o acqua ossigenata per ucciderli. Revisione interessante, ma che non riguarda, come sembra a prima occhiata, il nuovo coronavirus, e ora vi spieghiamo perché.

La revisione è stata condotta su 22 studi eseguiti nel corso del tempo sui coronavirus già ampiamente analizzati e non sul nuovo coronavirus. Sì perché c’è una differenza importante: se i coronavirus, come sottolinea Epicentro, il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto superiore di sanità, “sono una grande famiglia di virus e possono causare diverse infezioni, dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS)“, il nuovo coronavirus, dal nome scientifico “2019 n-Cov“, è un “nuovo ceppo di coronavirus che non è mai stato identificato prima nell’uomo” facente parte della grande famiglia dei coronavirus, “geneticamente collocato all’interno del genus Betacoronavirus“.

Gli studi inclusi nella revisione pubblicata sul Journal of Hospital Infection riguardano la famiglia di coronavirus già analizzati in passato, e sono questi ultimi, pertanto, a poter sopravvivere sulle superfici di metallo, vetro o plastica, fino a 9 giorni, e a poter essere inattivati, come suggeriscono i ricercatori, tramite disinfezione delle superfici con etanolo al 62-71%, perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1% entro 1 minuto.

Considerato il comportamento di questi coronavirus, e non essendo disponibili terapie per 2019-nCoV, i ricercatori suggeriscono quindi di prevenire e contenere con metodi simili la diffusione del 2019-nCoV, che potrebbe comportarsi similarmente, anche se al momento non ci sono prove scientifiche che confermino la trasmissibilità dei coronavirus mediante superfici inanimate.

Ribadiamo, quindi, che la resistenza sulle superfici fino a 9 giorni non riguarda, nello specifico, il nuovo coronavirus, e non è il caso di allarmarsi inutilmente, ma semplicemente di adottare le misure preventive già consigliate anche dal Ministero della Salute, e disinfettare le superfici con alcol o candeggina diluita. Ma soprattutto lavare sempre e spesso le mani.

FONTI: The Journal of Hospital Infection/Epicentro/Ministero della Salute

