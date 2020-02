Coronavirus, primo italiano risultato positivo al test, la conferma dall’ISS

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha comunicato alla task-force del Ministero della Salute l’esito positivo del test sul coronavirus eseguito su un italiano rimpatriato da Wuhan. Si tratta del primo italiano contagiato dal virus, ora ricoverato presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L’uomo è stato trasferito in loco dalla città militare della Cecchignola, presenta un moderato rialzo termico ed iperemia congiuntivale, e verrà sottoposto a terapia antivirale.

E' positivo il test di conferma per il #coronavirus per uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. Il paziente è ricoverato allo Spallanzani con modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale. Leggi il Comunicato https://t.co/Wo7ZfyHhLY — ISS (@istsupsan) February 6, 2020

Nel frattempo, secondo quanto riporta il bollettino medico 8-7 febbraio 2020 dello Spallanzani, i due cittadini cinesi provenienti da Wuhan che sono risultati positivi al test del coronavirus, sono ricoverati in terapia intensiva con condizioni cliniche stazionarie.

Altri 33 pazienti sono stati invece dimessi in seguito al risultato negativo del test e al momento, nell’Istituto, ci sono 11 pazienti ricoverati, di cui tre confermati, ovvero la coppia cinese e l’italiano, 5 in attesa dei risultati del test, 3 negativi ma ricoverati per altri motivi clinici. Mentre 20 persone sono in quarantena perché venute in contatto con la coppia cinese.

