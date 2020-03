Coronavirus: l’Organizzazione mondiale della Sanità dichiara la pandemia

L’Oms (Organizzazione Mondiale Sanità) dichiara la pandemia per il coronavirus. Finora era stata considerata un’ epidemia, ciò adesso comporterà una modifica anche delle decisioni prese dai singoli stati.

“E’ una pandemia”. Ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus. “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”.

Scoppiato in Cina a Wuhan, il coronavirus conta quasi 120mila contagiati, oltre 4mila morti, di cui 600 in Italia. Da questo momento in poi, gli Stati si dovranno attenere alle misure imposte dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

“Siamo profondamente preoccupati dai livelli allarmante di diffusione e di gravità e dagli allarmanti livelli di mancanza di azione. Il termine ‘pandemia’ non va usato con superficialità o a cuor leggero. E’ un termine che, se utilizzato in maniera errata, può provocare panico non ragionevole o l’ingiustificata rassegnazione come se la lotta fosse terminata, provocando sofferenze e morti evitabili. Siamo grati per le misure che vengono adottate in Iran, Italia e Corea per rallentare il virus e contenere le epidemie. Sappiamo -ha affermato- che queste misure hanno un impatto pesante sulla società e sulle economie, come è accaduto in Cina”, ha detto ancora il direttore.

Cosa cambierà di fatto dal passaggio da epidemia a pandemia?

Adesso, l’Oms potrà emanare direttive e inviare équipe nelle nazioni più colpite sempre nel rispetto della sovranità. Ciò è già stato fatto in Cina, Italia e Iran. A dichiarare che il coronavirus da epidemia, diventa pandemia è stato il direttore Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus dopo aver valutato la curva crescente del virus in tutta Europa, ma anche in America.

“Ci sono paesi che non stanno facendo abbastanza per arginare l’epidemia”, aveva avvertito una Ghereyesus qualche giorno fa. Da qui, la decisione di prendere misure drastiche per arginare il virus.

Fonte: Organizzazione mondiale della Sanità