Coronavirus: “No all’ibuprofene se si sospetta infezione”, il consiglio dell’OMS

Meglio non assumere ibuprofene se si sospetta infezione da Covid-19 e senza aver sentito un parere medico. Ora a dirlo non è più solo il ministro della sanità francese, ma è direttamente l’OMS e in particolare il portavoce Christian Lindmeier durante la conferenza stampa di questa, martedì 17 marzo, a Ginevra.

No, dunque a Nurofen e altri farmaci contenenti ibuprofene senza aver consultato un parere medico. Lindmeier ha dichiarato che, nonostante attualmente non ci siano studi recenti che colleghino il noto farmaco antinfiammatorio con un aumento dei tassi di mortalità da nuovo coronavirus, gli esperti stanno indagando sulla correlazione e, nel frattempo:

“Raccomandiamo il paracetamolo, non l’ibuprofene per l’automedicazione” ha dichiarato il portavoce specificando che la raccomandazione riguarda solo l’assunzione senza consiglio medico.

I commenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fanno seguito alla “messa in guardia” da parte dei principali funzionari sanitari francesi e del ministro stesso della sanità d’oltralpe sui cosiddetti FANS – farmaci antinfiammatori non steroidei che comprende prodotti come ibuprofene, aspirina e diclofenac – contro il Covid-19.

Un recente articolo sulla rivista medica The Lancet aveva già avanzato l’ipotesi che alcuni farmaci, incluso l’ibuprofene, avrebbero potuto rappresentare un rischio per i pazienti Covid-19 che soffrono anche di ipertensione e diabete.

La questione però è tornata alla ribalta nel week end dopo il tweet del Ministro della sanità francese in cui sconsigliava l’uso degli infiammatori non stereodei. Anche il direttore sanitario nazionale Jérôme Salomon aveva fatto una dichiarazione simile.

Fonti: Welt.de / Adnkronos /

