I migliori ospedali d’Italia sono nella zona del contagio da coronavirus. Niguarda tra i migliori del Pianeta

Nel bel mezzo della vicenda coronavirus italiana, proprio mentre il governo potrebbe disporre una misura praticamente senza precedenti (la chiusura delle scuole e delle università fino a metà marzo), dagli Usa arriva una classifica che dovrebbe rincuorarci. L’ospedale Niguarda di Milano è nella top 50 a livello mondiale.

Uno dei migliori luoghi di cura al mondo si trova proprio nella zona italiana più colpita dal contagio. A dirlo è la nuova classifica stilata da Newsweek a “World’s best hospitals 2020” in collaborazione con Statista Inc. e Geoblue.

Numeri alla mano, il Niguarda è l’unico centro italiano della classifica e si trova nell’elenco dei 50 migliori ospedali del mondo.

Realizzata dopo aver esaminato le strutture sanitarie di 21 Paesi del mondo (Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Svizzera, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Israele, Sud Corea, Giappone, Singapore, India, Tailandia, Australia, Brasile), la classifica 2020 tiene conto di fattori come il tenore e l’aspettativa di vita, le dimensioni della popolazione, il numero di ospedali e la disponibilità dei dati.

Sono stati condotti due sondaggi, uno tra i pazienti e uno tra i medici fra settembre e novembre 2019. E questi sono stati i risultati.

Come nell’edizione 2019, il migliore ospedale del mondo è la Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, seguita dalla Cleveland Clinic e dal Massachusetts General Hospital di Boston. Ma anche l’Italia vanta il proprio centro d’eccellenza tra la top 50 mondiale, il Niguarda di Milano, che ha recentemente festeggiato il suo 80°anniversario.

“Con 700 pubblicazioni scientifiche all’anno e quasi 300 trials attivi nel 2019, il nostro ospedale – commenta Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda- si colloca anche tra le principali strutture italiane nel campo della ricerca scientifica, con importanti scoperte nell’area oncologica”.

I migliori ospedali italiani secondo Newsweek

Newsweek ha stilato anche le classifiche nazionali e in particolare anche la classifica dei migliori nosocomi italiani. Nelle zone più colpite dal coronavirus si trovano la maggior parte di quelli premiati, da Milano a Verona, passando per Reggio Emilia. Ecco i migliori 10 ospedali italiani:

Grande ospedale metropolitano Niguarda, Milano Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna Istituto clinico Humanitas, Milano Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato, Milano Azienda ospedaliera di Padova Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo Ospedale Borgo Trento, Verona Ospedale policlinico San Matteo, Pavia Irccs arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.

D’altronde, il nostro sistema sanitario, i nostri medici e ricercatori sono considerati da sempre un’eccellenza a livello mondiale. Siamo in buone mani.

Fonti di riferimento: Niguarda, Policlinico Gemelli

LEGGI anche: