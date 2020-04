Coronavirus, in Lombardia scatta l’obbligo di indossare mascherine quando si esce di casa

D’ora in avanti nessuno potrà più farne a meno, lo ha stabilito una nuova ordinanza firmata sabato 4 aprile, che obbliga tutti i cittadini a indossare la mascherina fuori casa, perlomeno in Lombardia.

L’ordinanza è stata firmata dal presidente della regione Attilio Fontana e rimarrà valida fino al 13 aprile. I cittadini lombardi sono pertanto obbligati, da oggi, a indossare la mascherina o un indumento che copra le vie orali, come si legge sul sito della Regione:

“L’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.”

Fontana ha commentato la notizia su facebook:

“Queste settimane di sacrifici stanno dando, in questi ultimi giorni, i risultati sperati. Proseguiamo. È il momento di tenere duro, di aumentare la prudenza, di mantenere i comportamenti rispettosi per noi stessi e per le persone che abbiamo intorno.”.

L’ordinanza, fra le altre cose, specifica che in Lombardia gli esercizi commerciali al dettaglio devono mettere a disposizione guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per le mani, come già succede nella grande distribuzione.

L’obbligo di mascherine non è stato accolto positivamente da tutti dato che, da più di un mese, è difficile trovarle nelle farmacie e la regione Lombardia non le ha distribuite, senza contare che l’utilizzo di protezioni di altro genere, per esempio sciarpe, non è altrettanto efficace.

