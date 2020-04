L’Islanda offre gratuitamente il test del coronavirus a tutti i cittadini. E funziona

Coronavirus test gratis per tutti, sintomatici e non: in Islanda è prassi e sta funzionando. Nel Paese, infatti, si registra uno dei più bassi tassi di infezione del mondo, con un numero di decessi che non arriva a 10 unità.

Attualmente nella piccola isola nordica sono stati registrati 1754 casi con 8 morti (dati della Johns Hopkins University), tassi tra i più bassi del mondo. Non solo: il 10% delle popolazione, del tutto asintomatica, sa già se ha il coronavirus o no, grazie ad una campagna aggressiva condotta dal Governo che ha tracciato la diffusione del virus con capillarità e un forte stato sociale.

Una piccola popolazione (364.000 abitanti) che comporta di certo molti vantaggi: numeri totali più bassi, controllo capillare e assistenza garantita per tutti. Ma non è solo una questione di numeri, anche di organizzazione e tempestività.

L’Islanda ha infatti dichiarato l’emergenza nazionale ai primi di marzo dopo appena 45 casi (il primo accertato il 28 febbraio), la maggior parte dei quali tornavano da vacanze in Austria e in Italia.

A quel punto, campagne di test aggressive (oltre a misure di distanziamento sociale) hanno portato il Paese ad una conoscenza approfondita dell’epidemia che ha confermato, per esempio, come circa il 50% dei positivi fosse del tutto asintomatico.

E non ha iniziato i test il 28 febbraio, ma molto prima: già il 31 gennaio vennero sottoposti a screening tutti coloro considerati ad alto rischio, ovvero con sintomi come tosse, febbre, dolori muscolari e mancanza di respiro e che stavano tornando in Islanda da Paesi o regioni classificate come ad alto rischio o che erano state in contatto con persone infette.

Ora un altro passo avanti, nonostante i numeri siano ancora molto incoraggianti, e tendenti ad una forte diminuzione: test gratis per chiunque voglia farlo, che abbia i sintomi o no.

E, incredibile ma vero, il metodo è stato appreso dagli Usa, dove è in corso una vera e propria catastrofe.

“I metodi che abbiamo usato in Islanda per fare test ad ampio raggio, per sequenziare il virus da tutti gli infetti, per ottenere questo tipo di controllo, sono tutti metodi che abbiamo imparato dagli americani – spiega Kári Stefánsson CEO della compagnia deCODE che ha sequenziato i test – “Ci hanno insegnato a farlo, ma loro non l’hanno fatto”.

Quando non è solo, dunque, un problema tecnologico.

Fonti di riferimento: Genetic Engineering&Biotechnology News / The New England Journal of Medicine

