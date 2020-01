Coronavirus: l’immagine del virus 2019-ncov al microscopio. Pronto il kit per la diagnosi rapida

Il Coronavirus fa sempre più paura in tutto il mondo ma non altrettanto la meravigliosa immagine del virus visto al microscopio che arriva dagli Stati Uniti.

La foto è stata realizzata dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ad Atlanta grazie ad un microscopio elettronico che mostra il virus in tutto il suo splendore e fa capire meglio perché è stato denominato corona-virus (evidenzia infatti anche le piccole proteine che si trovano sulla sua superficie che fanno sì che il patogeno, visto dall’alto, presenti un aspetto a corona).

L’immagine mostra la morfologia ultrastrutturale del virus 2019-ncov, ossia la struttura non visibile con un semplice microscopio ottico.

Una visione differente e del tutto scientifica di un problema che, dalla Cina, sta iniziando a coinvolgere il resto del mondo, Italia compresa. E’ di oggi infatti la notizia dei primi 2 casi di coronavirus riscontrati a Roma.

L’ Organizzazione mondiale della sanità ha decretato emergenza sanitaria globale e, attualmente, secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese sarebbero 213 i morti e 2mila i nuovi casi di infezioni confermate in Cina. Qui trovate gli aggiornamenti in tempo reale.

Kit per la diagnosi rapida

Nel frattempo è già partita la corsa contro il tempo per sviluppare un vaccino ed è stato ideato un kit per la diagnosi rapida che consente di individuare la presenza del virus in un massimo di 15 minuti. Arriva ovviamente da scienziati cinesi e precisamente da Wuxi, nella provincia dello Jiangsu, nell’est del paese, dove un team dell’Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali con la collaborazione di un’azienda high-tech (la Wuxi Biologics) l’ha sviluppato in soli 11 giorni.

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio della Scienza e della Tecnologia di Wuxi, il kit si utilizza e trasporta facilmente e può essere un ottimo aiuto per controllare l’epidemia. I primi kit sono già in uso nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia, ma sembra che ora il dispositivo verrà prodotto su larga scala.

