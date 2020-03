Coronavirus: il farmaco anti-artrite funziona. Migliorati i pazienti gravi. Verso il protocollo nazionale

Buone notizie sul fronte dell’impiego di Tocilizumab, il farmaco anti-artrite, nei pazienti contagiati da coronavirus. A Napoli due pazienti hanno già mostrato risultati ottimi e uno dei due sarà a breve estubato. Nel frattempo, è iniziato il trattamento su altre due persone. A dichiararlo è l’oncologo Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli in un’intervista a Il Mattino che chiede subito un protocollo nazionale per estendere l’impiego di Tocilizumab su chi ha contratto il coronavirus.

“Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19. Sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate. Ieri, è iniziato il trattamento ad altre 2 persone ed oggi ne tratteremo altre due”, dice l’oncologo al quotidiano di Napoli.

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, per adesso è un trattamento sperimentale ma il Tocilizumab sta dando buoni risultati. L’uso di questo farmaco che è sul mercato dal 2010 e che ha il potere di inibire livelli elevati di Interleuchina 6 (IL-6) alla base di alcune malattie infiammatorie, è stato già approvato in Cina. Come riporta la Reuters, la National Health Commission cinese ha dichiarato nelle linee guida per il trattamento del virus che il Tocilizumab può essere usato per trattare i pazienti con coronavirus con gravi danni ai polmoni e alti livelli di IL-6.

“Altri pazienti hanno già ricevuto la terapia anche nei centri di Bergamo, Fano e Milano. Ma è molto importante che il suo utilizzo venga esteso quanto prima, così potremo salvare più vite”, chiosa Ascierto.

Fonti: Il Mattino/Reuters

