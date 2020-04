Coronavirus: la “piramide dei contagi” e della mortalità in base alle fasce d’età nello studio del Lancet

I 40enni e i 50enni potrebbero essere più a rischio di quanto si credesse e quasi il 5% dei positivi al virus Sars-Cov-2 sviluppa sintomi gravi da richiedere l’ospedalizzazione, secondo un autorevole studio pubblicato su The Lancet Infectious Diseases. Si tratta di dati estrapolati da statistiche, ma è pur tuttavia il primo studio completo su decessi e ricoveri nella Cina continentale, che conferma anche che la mortalità per coronavirus è di circa l’1%.

L’analisi è stata condotta da ricercatori dell’MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, insieme con l’Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA) e l’Imperial College London, e in collaborazione con i ricercatori del Queen Mary University London e dell’University of Oxford.

QUI trovate lo studio completo.

Gli scienziati hanno raccolto dati su casi individuali per pazienti deceduti a causa di Covid-19 a Hubei (e riportati dalle commissioni sanitarie nazionali e provinciali all’8 febbraio 2020), e per i casi al di fuori della Cina continentale (dai siti web del governo o del ministero della salute e resoconti dei media per 37 Paesi, nonché Hong Kong e Macao, fino al 25 febbraio 2020). Questi dati sui singoli casi sono stati poi usati per stimare il tempo che intercorre tra l’insorgenza dei sintomi e l’esito (morte o dimissione dall’ospedale).

In generale, l’analisi (svolta su 70.117 casi confermati in laboratorio e diagnosticati clinicamente nella Cina continentale, combinati con 689 casi positivi tra le persone evacuate da Wuhan) ha rilevato che mentre il tasso di mortalità complessivo per i casi confermati era dell’1,38%, il tasso è aumentato drasticamente con l’età, dallo 0,0016% negli under 10 al 7,8% negli anni 80 e oltre.

Lo studio ha mostrato che solo lo 0,04% dei bambini di età compresa tra 10 e 19 anni ha richiesto cure ospedaliere rispetto a oltre il 18% di quelli di età pari o superiore a 80 anni, mentre aumenti sostanziali si sono verificati anche tra i gruppi di mezza età, con il 4% delle persone sui 40 anni che necessitava di cure ospedaliere e oltre l’8% dei pazienti sui 50 anni.

Lo studio

Gli studiosi sono partiti innanzitutto da un quadro generale.

Al 25 marzo 2020 erano stati segnalati in tutto il mondo 414.179 casi e 18.440 decessi dovuti alla malattia di coronavirus 2019 (COVID-19), causata dalla nuova sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). L’epidemia è iniziata nella Cina continentale, con un focus geografico nella città di Wuhan, Hubei. Il 26 febbraio 2020, il tasso di aumento dei casi è aumentato nel resto del mondo rispetto alla Cina. Focolai gravi si sono verificati in Italia, negli Stati Uniti e in Iran e l’espansione geografica dell’epidemia continua.

Studi clinici su pazienti ospedalizzati hanno dimostrato che, all’inizio della COVID-19, i pazienti mostrano frequentemente sintomi associati a polmonite virale, più comunemente febbre, tosse, mal di gola, mialgia e affaticamento. La definizione adottata in Cina e altrove comprende anche un’ulteriore stratificazione di casi gravi (definiti come tachipnea, saturazione di ossigeno, insufficienza respiratoria che richiede ventilazione, shock settico o altre disfunzioni o insufficienze richiedono terapia intensiva).

Secondo il rapporto congiunto dell’OMS, inoltre, l’80% dei 55.924 pazienti con Covid-19 confermato in laboratorio in Cina fino al 20 febbraio 2020 ha avuto una malattia da lieve a moderata, inclusi casi sia di non polmonite che di polmonite, mentre il 13,8% ha sviluppato una malattia grave e il 6,1% ha sviluppato una fase critica che ha richiesto cure intensive.

Tra i soggetti a più alto rischio di malattie gravi e morte vi erano persone di età superiore ai 60 anni e persone con patologie di base, tra cui ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro.

Ora, le stime riportate sul Lancet si basano su un’analisi di 70.117 casi confermati in laboratorio e diagnosticati clinicamente nella Cina continentale, combinati con 689 casi positivi tra le persone evacuate da Wuhan su voli di rimpatrio.

Ecco i risultati chiave dello studio:

Il tasso di mortalità per casi confermati di COVID-19 è stimato all’1,38%, mentre il tasso di mortalità complessivo, che comprende casi non confermati, è stimato allo 0,66%; queste percentuali sono leggermente inferiori rispetto ad alcune stime per Covid-19 disponibili fino ad oggi, che non si erano adeguate per casi non diagnosticati o per il numero di persone in ogni fascia d’età di una popolazione

I tassi di mortalità variano sostanzialmente, passando dallo 0,0016% nei bambini di età compresa tra 0 e 9 anni al 7,8% per le persone di età pari o superiore a 80 anni

Sono state segnalate differenze nei tassi di ricovero per età, aumentando con l’età: l’11,8% per le persone sui 60 anni, il 16,6% per le persone sui 70 anni e il 18,4% per quelle sugli 80 anni e oltre

Questi tassi di ospedalizzazione si confrontano con lo 0,04% dei bambini/ragazzi dai 10 ai 19 anni, l’1,0% delle persone tra i 20 e il 3,4% delle persone dai 30 ai 39 anni. I tassi di ricovero sono quasi il doppio dal 4,3% nei 40-49 anni a 8,2% nell’età compresa tra 50 e 59 anni

nell’età compresa tra 50 e 59 anni Quasi uno su cinque degli 80enni infetti da Covid-19 richiederà probabilmente un ricovero in ospedale, rispetto a circa l’1% delle persone con meno di 30 anni

La nuova analisi rileva inoltre che la percentuale stimata di decessi per i casi diagnosticati e per casi più lievi e non confermati è fortemente influenzata dall’età. Le stime sono leggermente inferiori rispetto ad altre che sono state fatte per il virus, ma sono più alte rispetto a pandemie precedenti come l’influenza pandemica H1N1 del 2009, che è stata giudicata fatale in circa lo 0,02% dei casi.

“Le nostre stime possono essere applicate a qualsiasi paese per informare le decisioni sulle migliori politiche di contenimento per Covid-19 – ha affermato nel rapporto dell’Imperial College la professoressa Azra Ghani, coautrice dello studio. La nostra analisi mostra chiaramente che a 50 anni e oltre, il ricovero è molto più probabile rispetto a quelli di età inferiore ai 50 anni, e una percentuale maggiore di casi è probabilmente fatale”.

Gli autori avvertono che dal 50% all’80% della popolazione mondiale potrebbe essere infettata da Covid-19, tuttavia potrebbe essere possibile che i risultati possano migliorare, nel qual caso sarà importante rivedere le stime in questo studio.

Successivamente, gli studiosi hanno anche analizzato i dati sulla gravità della malattia per età in un sottogruppo di 3665 casi provenienti dalla Cina, usato per stimare la percentuale di individui infetti che potrebbero richiedere il ricovero in ospedale.

Per stimare il tempo medio tra una persona che mostra sintomi e la sua morte, hanno analizzato 24 morti nella provincia di Hubei. Il tempo medio di recupero è stato stimato utilizzando i dati di 2.010 casi internazionali, di cui 169 persone che sono guarite. I tassi di mortalità per casi confermati sono stati stimati utilizzando i dati relativi a 44.672 casi nella Cina continentale, mentre per stimare i tassi di mortalità relativi alla popolazione più ampia, sono stati utilizzati i dati di 689 persone rimpatriate da Wuhan in altri paesi e 3.711 persone messe in quarantena a bordo della nave da crociera Diamond Princess.

Per tutte le stime, i ricercatori hanno ipotizzato che persone di tutte le età abbiano la stessa probabilità di contrarre l’infezione.

L’analisi ha rilevato il maggior numero di casi gravi, che richiedono il ricovero in ospedale, nelle persone sui 50 anni (222 su 790 casi), ma una volta che i ricercatori si sono adeguati al fatto che molti casi più lievi non saranno stati diagnosticati, il tasso di ricovero è dell’8,2% , rispetto a un 18,4% stimato nel gruppo più a rischio, gli over 80 (51 su 76 casi prima dell’adeguamento). 154 su 743 persone sui 40 anni presentavano sintomi gravi, mentre 133 su 263 persone sui 70 anni presentavano sintomi gravissimi, ma i tassi di ospedalizzazione adattati erano ancora più ampi di quanto suggeriscano i numeri nudi: 4,3% per 40-49 anni rispetto al 16,6% dai 70 ai 79 anni. Di quelli sui 60 anni, 201 dei 560 casi erano gravi, mentre il tasso di ospedalizzazione adattato era dell’11,8%.

I tassi di ospedalizzazione erano più bassi per le fasce di età più giovani: è probabile che il 3,4% delle persone di 30 anni sia ricoverato in ospedale, mentre per le persone di 20 anni è probabile che sia 1,0% (49 su 437 casi prima dell’adeguamento). C’era solo un caso grave su 50 per quelli di età compresa tra 10 e 19 anni e il tasso di ospedalizzazione è stimato allo 0,04%, mentre nessuno dei 13 casi analizzati nei minori di 10 anni era grave.

Il tempo medio tra i primi sintomi registrati e la morte per Covid-19 è stato stimato in 17,8 giorni. Gli autori osservano che, poiché i dati risalgono all’inizio dell’epidemia, un numero maggiore di persone potrebbe morire a causa di un ritardo maggiore. Si stima che il recupero dalla malattia richieda un po’ più di tempo, con i pazienti dimessi dall’ospedale dopo una media di 22,6 giorni.

La maggior parte delle persone guarirà, anche da sintomi gravi. I tassi di mortalità per casi confermati sono stati stimati all’1,38% in tutte le fasce d’età (1.023 su 44.672 casi nella Cina continentale, con casi gravi non segnalati che potrebbero aumentare al totale, richiedendo un adeguamento del rapporto), ma le stime aumentano rapidamente con l’età.

La percentuale di tutte le persone infette che muoiono a causa della malattia – la maggior parte delle quali presenterà solo sintomi da lievi a moderati – è stimata essere leggermente inferiore, allo 0,66%. Ancora una volta, il rischio di morte è molto più elevato nei gruppi di età più avanzata.

Fonti: The Lancet / Imperial College

