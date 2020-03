Coronavirus: come ridurre l’ansia e gestire lo stress di adulti e bambini. I consigli dell’OMS

Coronavirus. Ormai non si parla d’altro e, inevitabilmente, le nostre vite sono state scombussolate dalla grave emergenza che sta vivendo l’Italia. Anche in una situazione complicata come questa, però, è importante non farsi prendere dal panico. Ecco allora alcuni consigli, che arrivano direttamente dall’OMS, per ridurre l’ansia e gestire lo stress di adulti e bambini.

Stiamo vivendo un momento difficile, non c’è dubbio, e tutti, chi più chi meno, ci sentiamo spaventati e disorientati. Stare in quarantena, non potersi più recare nei posti che si frequentavano ogni giorno (spesso anche a lavoro), non vedere i propri genitori o i parenti più anziani, ecc. stanno mettendo a dura prova la maggior parte degli italiani.

In situazioni come questa è normale sentirsi stressati, tristi, confusi, spaventati o addirittura arrabbiati. Ecco allora i consigli dell’OMS per superare al meglio questo momento:

Parla con le persone che ami e di cui ti fidi

Magari non possiamo vederle, perché non abitano con noi e in questo momento non possiamo certo fare riunioni di famiglia o feste, però nulla vieta di sentire spesso i propri genitori, nonni, parenti, amici o qualsiasi persona ci infonda fiducia o con cui amiamo parlare.

Mantieni uno stile di vita sano

Se dobbiamo trascorrere molto tempo in casa è facile diventare preda di cattive abitudini tipo mangiare troppo o male. Cogliamo l’occasione invece per mantenere uno stile di vita sano che comprende dieta corretta, giusto quantitativo di sonno ed esercizio fisico (vi potete allenare un po’ anche in casa).

No a fumo, alcool o droghe per gestire le emozioni

Vista la situazione difficile potremmo cadere nella trappola di abusare di fumo, alcool o droghe per gestire le emozioni del momento. Evitiamo! In caso provassimo depressione, rabbia o altre emozioni negative in modo molto forte, meglio parlare con il proprio medico o con un operatore sanitario specializzato.

Segui la notizie da fonti attendibili

Tutti noi cerchiamo di informarci il più possibile sulla situazione ma è importante farlo attraverso fonti attendibili come il sito dell’OMS. Conoscere i fatti e raccogliere informazioni è fondamentale per sapere cosa fare, come prevenire e le buone regole da seguire per limitare il contagio.

Limita la visione di telegiornali e la lettura di notizie catastrofiche

Non sempre conoscere il bollettino di questa epidemia ci fa bene, visto che un conto è conoscere i fatti e le regole da seguire, un altro e farsi inglobare dalle tante, troppe notizie che girano intorno a questa situazione generando allarmismo. Il consiglio dell’OMS è di limitare la preoccupazione e l’agitazione riducendo il tempo che si trascorre a seguire, in vario modo, la copertura mediatica sull’argomento.

Attingi alle abilità che hai usato in passato

Tutti noi abbiamo già affrontato momenti duri nella nostra vita. Ecco, ricordiamocene e accingiamo a quelli per trovare la forza di sconfiggere anche il Coronavirus.

Prenditi cura dei bambini con empatia

I bambini sentono che qualcosa è cambiato e dovremmo spiegarli bene la situazione, ovviamente con le parole e le modalità giuste in base all’età. I piccoli possono rispondere allo stress in diversi modi: essere arrabbiati, ansiosi, tornare a bagnare il letto, ecc. Cerchiamo di essere empatici nei loro confronti, di ascoltarli di più e di dargli la giusta attenzione.

Crea opportunità di gioco e relax per i più piccoli

I bambini hanno ora più che mai bisogno dell’amore e dell’attenzione degli adulti, cerchiamo quindi di rassicurali, parlargli con gentilezza e di cercare di trovare per loro nuove opportunità di gioco e relax anche a casa.

Tieni i bambini il più possibile in famiglia

Dobbiamo lavorare è vero e la gestione dei figli in questo momento è più che mai difficile. Per quanto possibile, però, dovremmo evitare la separazione dai bambini. L’unione famigliare è importante e rassicurante per tutti. In caso di separazione forzata (ad esempio per ricovero in ospedale) cerchiamo di garantire contatti regolari via telefono e rassicurare i più piccoli.

Continua a seguire routine e orari

Sappiamo che per i bambini, soprattutto quelli più piccoli, è importante seguire le solite routine e rispettare determinati orari per mangiare, dormire, ecc. E’ bene in questo momento non modificare nulla, se possibile, oppure aiutarli a ritrovare una nuova routine a casa che includa momenti di studio e apprendimento oltre ad altri per giocare e rilassarsi.

Spiega cosa sta accadendo

Anche i bambini hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e bisogna fornire loro informazioni chiare su come possono partecipare anche loro ad una missione importante: bloccare l’avanzata del virus. A seconda dell’età che hanno si dovrebbe spiegare, in maniera rassicurante, cosa potrebbe accadere: ad esempio che un membro della famiglia potrebbe non sentirsi bene e finire in ospedale dove dei medici lo aiuteranno a guarire. Esistono in rete anche dei video molto carini per spiegare, sdrammatizzando, la situazione.

Fonte: OMS

