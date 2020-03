Rubati disinfettanti e mascherine da reparto di oncologia infantile. Anche a Berlino è “delirio” Coronavirus

Questa è una di quelle notizie che fatichiamo anche a darvi. Sì, c’entra il coronavirus. No, non stiamo dando altri numeri su contagi, guarigioni e vittime. È una storia triste quella che arriva dalla civile Germania, dove in un ospedale pediatrico, dal reparto di oncologia sono stati rubati disinfettanti, guanti e altro materiale sterile.

Un gesto di sciacallaggio che fa rabbrividire. Se è vero che nel nostro paese i disinfettanti sono stati venduti in grandi quantità e non si trovano più sugli scaffali dei supermercati e delle farmacie, non va meglio nel Nord Europa, in Germania, ad esempio, dove pur di averne un po’ si ruba addirittura negli ospedali che curano i bambini colpiti da tumore.

È successo a Berlino, preso la Clinica Virchow, l’Ospedale universitario della Charité dove i ladri hanno toccato il fondo dell’abisso umano. Si sono introdotti tra le mura del nosocomio e hanno portato via disinfettanti, respiratori e persino tute, mascherine e guanti protettivi.

Sono stati svuotati anche i dispenser di disinfettanti presenti nelle aree pubbliche dell’ospedale e al pronto soccorso.

Una portavoce della clinica ha confermato la notizia spiegando che sono state adottate nuove misure per evitare che situazioni simili si ripetano:

“Sono state prese precauzioni interne per evitare che ciò accada di nuovo”.

Adesso, sia i visitatori che i dipendenti verranno controllati all’uscita dall’ospedale.

“Non ricaricheremo più i disinfettanti nelle aree pubbliche” ha fatto sapere il portavoce.

Purtroppo non si tratta dell’unico ospedale in cui sono stati rubati disinfettanti e mascherine. E’ successo anche presso il Centro medico universitario Schleswig-Holstein di Kiel e di Lubecca. I furti sono segnalati anche dalla Clinica dell’Università di Münster e da quella di Amburgo.

“Non si tratta di una bottiglia o due, ma di una quantità significativa”, ha detto il portavoce della stampa Oliver Grieve a SPIEGEL.

La corsa ai disinfettanti scatenata dalla psicosi legata al contagio è ampiamente sfuggita di mano, a danno della salute dei più piccoli, i bambini malati di tumore. Laddove i bambini e le loro famiglie lottano ogni giorno contro la morte e meritano compassione e sostegno, c’è chi ha avuto addirittura il coraggio di rubare.

