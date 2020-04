Coronavirus: in Basilicata per la prima volta non si registrano nuovi contagi

Una buona notizia arriva dalla Basilicata dove, secondo i dati aggiornati ad oggi a pranzo (relativi però alla giornata di ieri 13 aprile), non si sono registrati nuovi contagi. E’ il sogno degli abitanti di tutte le regioni d’Italia, arrivare al momento in cui verranno annunciati 0 contagi. La Basilicata, almeno relativamente ai tamponi effettuati ieri, ha realizzato questo importante sogno. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, in questa regione, tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Domani all’ora di pranzo con i nuovi aggiornamenti sapremo se il trend è confermato o meno. In totale in Basilicata vi sono attualmente 265 contagiati da Covid-19 e 19 persone sono morte risultando positive al Sars-Cov2. A dare notizia di questo primo ma importante traguardo è la task force regionale. In un comunicato stampa della Regione Basilicata si legge: “Per la prima volta da quando la pandemia da Coronavirus ha toccato anche la Basilicata si registrano zero positivi. Infatti, i 214 test effettuati per tutta la giornata di ieri hanno dato tutti esito negativo” Lo studio condotto dall’istituto Einaudi di Roma aveva inizialmente stabilito la possibilità di arrivare a 0 contagi in questa regione il 7 aprile. In ritardo di una settimana ma ecco il risultato che speriamo rimanga stabile anche nei prossimi giorni. Questa regione, c’è da dire, è stata toccata in maniera più leggera dall’emergenza (bisogna considerare anche che si tratta di una regione piccola e con pochi abitanti). Il totale di persone contagiate è oggi di 265. Ieri erano invece 270, a questi vanno sottratti 4 guariti e un deceduto. Fonte: Regione Basilicata Leggi anche: Coronavirus: quando si azzereranno i contagi? Ecco la previsione, regione per regione, dell’Istituto Einaudi

