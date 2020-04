Passeggiate bambini, Conte chiarisce: “non abbiamo allentato le misure”. Rimane criterio di necessità

Nessuna apertura, non si allentano le restrizioni per le uscite, neanche coi bambini. Lo ha appena confermato il Presidente Conte nella nuova conferenza stampa.

Conte ha precisato però che questo non deve fornire “l’occasione per andare a spasso“.

Intanto ha confermato che le misure di contenimento proseguiranno fino al 13 aprile. La decisione era già stata annunciata oggi anche dal Ministero della salute Roberto Speranza, che aveva confermato:

“Fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali, precedentemente adottate. Non solo non dobbiamo abbassare la guardia – ha sottolineato il ministro – ma per un periodo non breve occorrerà gestire la transizione, graduando le misure e conservando le pratiche adottate per evitare nuovi focolai: è l’unica strada realistica e praticabile per riaccendere i motori dell’economia e riconquistare libertà e socialità. L’Italia dovrebbe essere orgogliosa del lavoro fatto che è stato riconosciuto dall’OMS, con cui la relazione è continua e proficua“.