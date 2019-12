Come vede il mondo una persona daltonica?

Un prato verde o un cielo blu intenso: dei mille modi che ci sono per vedere il mondo, uno solo ci accomuna tutti ed è quello di riconoscere ogni colore e ogni sua singola sfaccettatura. Ma come percepisce quegli stessi colori una persona affetta da daltonismo? Al di là delle classiche battute, un daltonico i colori li vede, certo, ma con un certo grado di alterazione. Come provare a capirlo?

Daltonismo non significa che le persone vedano il mondo in bianco e nero. Più del 99% di tutte le persone daltoniche, anzi, possono infatti vedere il colore. Per questo motivo, alcuni ritengono che il termine “Deficit della visione dei colori” (CVD) sia più appropriato.

Secondo alcuni dati, circa lo 0,5% delle donne (1 su 200) e l’8% degli uomini (1 su 12) soffrono di una qualche forma di CVD.

Quello che non tutti sanno è che esistono diversi tipi di daltonismo:

deuteranopia : le persone affette da deuteranopia non sono in grado di percepire la luce verde, per questo hanno difficoltà a distinguere il colore verde dal rosso e da alcune tonalità di grigio, viola e blu;

: le persone affette da deuteranopia non sono in grado di percepire la luce verde, per questo hanno difficoltà a distinguere il colore verde dal rosso e da alcune tonalità di grigio, viola e blu; protanopia : le persone affette da protanopia non sono in grado di percepire la luce rossa, per questo hanno difficoltà a distinguere il colore rosso dal colore verde;

: le persone affette da protanopia non sono in grado di percepire la luce rossa, per questo hanno difficoltà a distinguere il colore rosso dal colore verde; tritanopia: le persone affette da tritanopia non sono in grado di percepire la luce blu, per questo hanno difficoltà a distinguere il colore azzurro dal grigio, il viola scuro dal nero, il verde dal blu e l’arancione dal rosso.

Solo circa lo 0,00003% della popolazione mondiale, inoltre, soffre dal daltonismo totale (monocromia).

IL VIDEO

La settimana scorsa ha fatto il giro del web il video di un ragazzo daltonico che, grazie a degli occhiali speciali, per la prima volta ha riconosciuto i colori.

Il suo è stato subito un pianto di pura commozione, ma quale percezione ha avuto realmente quel ragazzo?

Ora un progetto è in grado di dimostrare tramite un software speciale come le persone daltoniche vedono il mondo intorno a loro e come percepiscono i colori nei tre tipi di daltonismo.

Le foto realizzate da Lenstore in collaborazione con la fondazione di beneficenza Colour Blind Awareness, parlano chiaro.

Ecco ad esempio come Jonathan Jones, 12enne del Minnesota protagonista del video, vedrebbe The Wave in Arizona e Utah:

e come le case di Murano:

Qui potete scoprire foto per foto tutto il mondo del daltonismo.

