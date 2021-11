Come ridurre il desiderio di alcol? L’esperimento che ha svelato qual è l’attività più efficace per smettere di bere

Secondo un recente studio vi sarebbe una correlazione tra attività fisica e voglia di assumere bevande alcoliche

Una nuova ricerca che ha coinvolto 60 studenti, femmine e maschi, di età compresa tra i 18 e i 25 anni ha rivelato come l’esercizio fisico sia in grado di diminuire il desiderio di alcol. Il team di ricercatori della Loughborough University, ha scoperto che l’attività fisica è in grado di ridurre in modo importante la voglia di assumere bevande alcoliche.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto 60 giovani partecipanti, ai quali sono state poste varie domande relative alle loro abitudini, come il consumo delle bevande alcoliche preferite. Gli studenti sono stati divisi in tre gruppi: i membri del primo dovevano eseguire esercizi fisici per cinque minuti, ognuno della durata di 45 secondi, come push up, jumping jack, squat e sit-up; i membri del secondo gruppo dovevano sedersi e colorare un libro illustrato per cinque minuti, mentre i membri del terzo gruppo dovevano rimanere totalmente in silenzio e seduti senza far nulla.

Inoltre, tutti i partecipanti durante la fase di analisi hanno dovuto seguire anche un programma on-line sull’abuso dell’alcol e, durante questa fase, si è registrato un peggioramento del loro umore e un aumento degli stati di ansia.

I risultati

I risultati della ricerca hanno mostrato che gli studenti che avevano fatto sport avevano pochissimo desiderio di assumere alcol rispetto ai partecipanti rimasti passivi. Inoltre, il primo gruppo ha mostrato anche un miglioramento dell’umore e una diminuzione dell’ansia.

I partecipanti che avevano dovuto colorare il libro, invece, non hanno riportato una significativa riduzione del desiderio di alcol, ma hanno mostrato comunque un miglioramento dell’umore e una diminuzione dell’ansia, al contrario del terzo gruppo rimasto passivo per tutta la durata dell’esperimento.

Il team di ricercatori ha sottolineato come dai risultati ottenuti è evidente che lo sport e avere uno stile di vita attivo possono aiutare a smettere di bere.

Fonte: Loughborough University

