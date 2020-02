Codogno, il paese messo in quarantena per il Coronavirus

Da questa mattina sono già saliti a sei i contagi da Coronavirus in Lombardia e cinque di loro sono in condizioni gravi.

Oltre al 38enne dipendente della società Unilever di Casalpusterlengo – il “paziente uno” – alla moglie incinta di otto mesi e a un loro amico stretto, risultano ricoverati altri tre pazienti, tutti intorno ai 40 anni, che al momento si trovano all’ospedale di Codogno.

Un’altra donna, collega del “paziente uno”, è al momento ricoverata in isolamento presso il reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza, a pochi chilometri da Codogno.

La donna presenta i sintomi della malattia e si è in attesa dell’esito del tampone e sono in corso accertamenti su almeno 250 persone in isolamento entrate in contatto con i pazienti risultati positivi, per verificare eventuali contagi da coronavirus.

Nel frattempo, il comune di Codogno è stato messo in quarantena: il sindaco Passerini ha già firmato l’ordinanza per la chiusura di scuole, bar, negozi e luoghi di aggregazione.

La notizia è arrivata dopo la conferenza stampa di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, che si è tenuta poche ore fa a Milano.

Chi ha avuto contatti con le persone contagiate è invitato a sottoporsi a controlli medici: le persone che dovessero presentare sintomi non devono recarsi al pronto soccorso, ma chiamare il 112.

Ai residenti dei comuni di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda è stato caldamente consigliato di rimanere a casa ed evitare di frequentare luoghi pubblici.

Le misure sono state prese per prudenza e le autorità raccomandano di non allarmarsi, ma tra gli abitanti dei paesi coinvolti la preoccupazione è tanta.

Attorno a Codogno sembra sia stato addirittura organizzato un cordone sanitario, con TIR e camion posti di traverso sulle strade per impedire l’ingresso in città.

Fonti di riferimento: Piacenza Sera/Il Cittadino/Regione Lombardia

