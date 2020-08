Non solo zanzare, le mille proprietà (e usi) che non ti aspetti della citronella

Citronella, uno dei rimedi più utilizzati per tenere lontane le zanzare. Scopriamo tutte le proprietà di questa pianta e come utilizzarla al meglio per evitare le punture di questi insetti.

La Citronella (in inglese Lemongrass) è una pianta erbacea perenne e sempreverde originaria delle regioni tropicali dell’Asia Meridionale. Si caratterizza in particolare per il suo odore che ricorda un po’ quello del limone e per questo viene utilizzata anche in cucina soprattutto nelle ricette tipiche orientali.

Alle nostre latitudini è apprezzata in particolare per le sue proprietà anti-zanzare ma le potenzialità della citronella non si fermano a questo.

Proprietà della citronella

La citronella è una pianta dotata di potere antibatterico, antivirale e antifungino ma che aiuta anche la digestione e a eliminare la sensazione di gonfiore addominale se presente. Migliora inoltre la diuresi e perciò in qualche modo favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e la perdita di peso.

Attiva anche sul sistema nervoso, la citronella è in grado di favorire il rilassamento e l’ottimismo, ecco allora che diffondere l’olio essenziale può essere utile in caso si voglia agire non solo per tenere lontane le zanzare ma anche per migliorare l’umore e il grado di concentrazione.

Questa pianta è dotata di doti antispasmodiche e può quindi rilassare organi e tessuti calmando anche il dolore. Dato poi il potere antisettico si tratta anche di una pianta dall’azione deodorante.

Noi tutti ovviamente la conosciamo per il suo potere repellente nei confronti delle zanzare, indubbiamente l’utilizzo principale di questo rimedio naturale.

Ricapitolando le proprietà, la citronella è:

Antivirale

Antibatterica

Antifungina

Antisettica

Aiuta la digestione

Elimina i gonfiori addominali

Migliora la diuresi

Favorisce rilassamento e ottimismo

Migliora la concentrazione

Azione deodorante

Repellente per zanzare

Benefici della citronella

I benefici della citronella si possono evidenziare in tanti aspetti della nostra salute: si può utilizzare contro crampi addominali e dolori mestruali, muscolari o articolari, come sostegno nei confronti di virus e batteri, per purificare i capelli grassi o la pelle in caso di acne ma anche come vero e proprio deodorante per sconfiggere i cattivi odori dovuti alla prolificazione batterica.

Per quanto riguarda l’umore, invece, la citronella può aiutare a ritrovare sensazioni di maggiore benessere anche in caso di depressione, insonnia o scarsa concentrazione.

Ricapitolando i benefici della citronella si possono sperimentare su:

Crampi addominali

Dolori muscolari

Dolori articolari

Dolori mestruali

Influenza e raffreddore

Problemi digestivi

Gas intestinali

Ritenzione idrica

Sudorazione intensa

Capelli grassi

Acne

In tutti questi casi si consiglia un uso esterno dell’olio essenziale di citronella diluito in un olio vegetale vettore, ad esempio quello di mandorle dolci. Anche in caso di problemi digestivi o di gas intestinali è bene evitare l’uso interno ma limitarsi semplicemente a massaggiare una o due gocce di olio essenziale di citronella diluito sull’addome per favorire il lavoro di stomaco e intestino oppure sulle zone dolenti infiammate.

Citronella, come usarla contro le zanzare

La citronella può essere usata in diversi modi contro le zanzare. Esiste in varie formulazioni e ognuna si presta ad un diverso utilizzo.

Olio essenziale di citronella

L’olio essenziale di citronella si può diffondere in casa per tenere alla larga le zanzare oppure spargere ad esempio sui davanzali posizionando qualche goccia su dei batuffoli di cotone.

Spray alla citronella

In commercio si trovano disponibili molti spray repellenti per zanzare a base di citronella e di altre piante dall’odore sgradito a questi insetti. Esistono formulazioni pensate anche per i bambini. Qui invece trovate la ricetta per uno spray fai da te a base di citronella e altri oli essenziali.

Cerotti e braccialetti

Pensati soprattutto per i bambini esistono cerotti e braccialetti alla citronella che aiutano a tenere lontane le zanzare semplicemente applicandoli sui vestiti, sulle scarpe, sulla pelle o indossandoli.

Incenso alla citronella

Esiste anche l’incenso alla citronella da accendere in casa ogni volta che si vuole attivare la protezione dalle zanzare.

Candele alla citronella

Le candele alla citronella sono da utilizzare soprattutto negli spazi aperti: terrazzi, balconi e giardini. Si possono posizionare anche sui davanzali (dove non ci sono tende ovviamente) per evitare che le zanzare entrino in casa.

Pianta di citronella

Si può poi coltivare la pianta di citronella per avere uno scudo contro le zanzare in giardino o sul balcone. Si tratta di una pianta che durante la bella stagione non necessita di grandi cure, leggete comunque i consigli per occuparvene al meglio in questo articolo.

Citronella in cucina

È in particolare la cucina orientale ad utilizzare la citronella come ingrediente nella preparazione di diverse ricette. Il sapore, che ricorda quello del limone, si sposa bene con aglio, zenzero e peperoncino. Spesso si aggiunge per insaporire verdure e insalate ma anche nelle preparazioni a base di curry e dove si utilizza il latte di cocco. Se volete sperimentare l’utilizzo della citronella in cucina dovrete andare a cercarla nei mercati etnici, quasi impossibile infatti reperirla nei supermercati o nei tradizionali negozi di frutta e verdura.

Citronella, controindicazioni

Come tutti i rimedi naturali anche la citronella può presentare delle controindicazioni in particolare nei soggetti che presentano ipersensibilità a questa pianta. Si possono presentare dunque rossori, sfoghi cutanei e dermatiti in seguito all’utilizzo dell’olio essenziale, di spray o altri prodotti a base di citronella.

Si sconsiglia l’uso di olio essenziale di citronella in gravidanza, allattamento e per i bambini al di sotto dei 3 anni.