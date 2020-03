In Italia manca il Tocilizumab, farmaco sperimentale contro il Covid-19. La Cina dona 3mila fiale

La Croce rossa italiana fa sapere di un’importante nuova donazione da parte della Cina al nostro paese. Si tratta di 3000 fiale di Tocilizumab, farmaco anti-artrite ora in corso di sperimentazione contro il Covid-19.

L’azienda che produce questo farmaco, la Roche, ha fatto sapere nei giorni scorsi che le scorte erano in esaurimento. Dopo averne donate grandi quantità per la sperimentazione in tutta Italia coordinata da Aifa, la ditta ora ne sta per rimanere priva, viste le alte richieste delle strutture sanitarie del nostro paese che lo stanno utilizzando nelle terapie intensive.

E’ stato chiesto anche di aumentare la produzione negli stabilimenti in Giappone e in California per destinare maggiori quantità di farmaco all’Italia ma il tentativo non è andato a buon fine, considerando che ovviamente anche molti altri paesi ora hanno maggiori esigenze in quanto a forniture di Tocilizumab.

Fortunatamente, ancora una volta, c’è venuta in aiuto la Cina: la Croce Rossa Italiana ha fatto sapere in un comunicato di aver ricevuto una cospicua donazione da parte della Croce Rossa Cinese. A sua volta la CRI ha donato i farmaci ricevuti ad Aifa e di conseguenza alle regioni italiane maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus, in particolare la Lombardia. Ben 3045 fiale del farmaco sono state già smistate sul territorio nazionale a seconda delle necessità.

La CRI stessa si è occupata della distribuzione in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Val d’Aosta. La Lombardia che, come sappiamo, è la regione più colpita dai contagi da coronavirus, è quella che ha ricevuto maggiori quantitativi di Tocilizumab, oltre un terzo delle scorte.

Fonte: CRI/La Repubblica

