Le ciabatte di Fedez per la riflessologia plantare funzionano davvero?

Grazie al rapper Fedez, stanno spopolando queste bizzarre pantofole per la riflessologia plantare, ma fanno bene davvero a tutti?

Nelle ultime settimane stanno spopolando delle “pantofole” pensate per praticare la riflessologia plantare camminando in casa. A lanciare questa nuova tendenza è stato, come spesso accade in questi casi, un influencer: il rapper Fedez. Costretto alla quarantena a casa perché ha contratto il Covid e volendo provare nuove strategie per curare il proprio benessere, il cantante milanese ha pensato bene di comprare su Amazon queste strane “ciabattine estreme” (così le ha definite lui stesso in un post su Instagram), raccontando poi ai suoi fan che sono decisamente troppo scomode per essere indossate, anche solo per pochi minuti al giorno.

Le ciabatte acquistate, in realtà, non sono un giocattolo e non andrebbero indossate con leggerezza. Vediamo meglio cos’è la pratica della riflessologia plantare, quali sono i suoi benefici e perché non bisognerebbe seguire con tanta leggerezza i consigli “salutisti” di un influencer.

La riflessologia plantare: benefici e rischi

La riflessologia plantare è un trattamento medico praticato da secoli: si tratta di esercitare pressioni in diversi punti della pianta del piede che, secondo la medicina tradizionale cinese, hanno ripercussioni su diverse parti del corpo. In pratica, è come se ogni parte del nostro corpo – cervello, apparato intestinale, organi sensoriali e così via – fosse rappresentata anche da un punto specifico della pianta plantare: stimolare quel punto nel modo giusto, quindi, significa ottenere benefici per l’apparato o la parte del corpo corrispondente.

Malgrado l’origine molto antica di questa pratica, la letteratura scientifica non ha finora completamente esplorato la sua effettiva efficacia (finora sono stati condotti solo studi su piccola scala), ed i suoi benefici rimangono pertanto non supportati da prove scientifiche. Uno studio più importante, condotto qualche anno fa, ha dimostrato i numerosi benefici di questa pratica – a patto che venga messa in atto nel modo corretto e con il consulto del proprio medico di base. Ma quali sono gli effettivi vantaggi che possiamo trarre dalla pratica della riflessologia plantare?

Diminuzione dello stress . Il rilassamento e l’abbassamento dello stress è forse il più importante vantaggio di questa pratica: la riflessologia, infatti, migliora la circolazione sanguigna abbassando la pressione e contribuendo a diminuire i livelli di ansia e stress. La diminuzione dello stress porta con sé un altro, importantissimo beneficio: il miglioramento della qualità del sonno.

. Il rilassamento e l’abbassamento dello stress è forse il più importante vantaggio di questa pratica: la riflessologia, infatti, migliora la circolazione sanguigna abbassando la pressione e contribuendo a diminuire i livelli di ansia e stress. La diminuzione dello stress porta con sé un altro, importantissimo beneficio: il miglioramento della qualità del sonno. Digestione più veloce . Esercitare pressioni su alcuni punti della pianta plantare, collegati allo stomaco e all’apparato digerente, contribuiranno a migliorare la mobilità intestinale e, di conseguenza, ci aiuteranno a digerire meglio.

. Esercitare pressioni su alcuni punti della pianta plantare, collegati allo stomaco e all’apparato digerente, contribuiranno a migliorare la mobilità intestinale e, di conseguenza, ci aiuteranno a digerire meglio. Occhi riposati . La riflessologia può aiutarci anche ad allontanare stress e affaticamento dai nostri occhi, fiaccati ogni giorno da tante ore davanti agli schermi di PC e smartphone – basta saper toccare i punti giusti.

. La riflessologia può aiutarci anche ad allontanare stress e affaticamento dai nostri occhi, fiaccati ogni giorno da tante ore davanti agli schermi di PC e smartphone – basta saper toccare i punti giusti. Salute del sistema nervoso. Il sistema nervoso passa anche dai piedi e spesso può provocare disturbi fastidiosi come quello della sindrome delle gambe senza riposo: utilizzare pantofole per digitopressione applica adeguatamente la pressione sui punti nervosi esatti da cui ha origine il disagio permettendoci un riposo sereno e senza spasmi.

La riflessologia plantare, insomma, sembrerebbe una panacea di molti mali, ma attenzione prima di iniziare a praticarla poiché la presenza di altre patologie la renderebbe solo dannosa. Problemi circolatori, diabete, gotta, eccessiva coagulazione del sangue sono problemi che non vanno assolutamente sottovalutati quando si parla di riflessologia – ecco perché consigliamo di rivolgersi al proprio medico e non affidarsi agli acquisti promossi sui social da influencer privi di competenze mediche!

