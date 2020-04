Chioschi per tamponi come cabine telefoniche, per raccogliere i campioni dai pazienti affetti da COVID-19

Un chiosco che somiglia a una cabina telefonica, per raccogliere i campioni dai pazienti affetti da COVID-19 in assoluta sicurezza, e senza che l’operatore debba indossare le misure protettive che rendono difficili e faticosi i movimenti. Si chiama walk-in sample kiosk (Wisk), ed è stato installato, primo nel suo genere, in alcune zone dell’India. Si ispira a modelli simili impiegati in Corea del Sud. Ha guanti integrati, che possono essere utilizzati dagli operatori sanitari come scudo protettivo durante la raccolta del campione attraverso il tampone alla gola. Lo scopo è quello di mantenere le distanze tra gli operatori sanitari e i pazienti affetti da coronavirus. E lo fa in maniera assolutamente economica. A installarlo è stata l’amministrazione distrettuale di Ernakulam, uno dei 14 distretti dello stato federale indiano del Kerala. Ogni Wisk costa circa 40.000 rupie (circa 485 euro) e può essere montato in appena due giorni, hanno detto i funzionari. Il vantaggio principale del chiosco è che gli operatori sanitari possono così lavorare indossando un minor numero di dispositivi di protezione individuale, e raccogliere rapidamente i campioni. Seduti dietro a una parete di vetro, raccolgono il tampone in tutta sicurezza con l’aiuto di guanti attaccati al pannello stesso, per poi rilasciarlo all’interno di un contenitore. Prima che venga chiamato un nuovo paziente, la postazione viene completamente disinfettata. I chioschi hanno anche porte magnetiche, luci ultraviolette e un aspiratore. Corona Virus की टेस्टिंग के लिए बनाये गए हैं ये ख़ास कियोस्क Corona Virus की टेस्टिंग के लिए बनाये गए हैं ये ख़ास कियोस्क… क्योंकि टेस्ट करने वालों की सुरक्षा भी ज़रूरी है Pubblicato da BBC News हिन्दी su Martedì 7 aprile 2020 Geniale, sicuro ed economico, non trovate? Fonte BBC Leggi anche: Operai indiani costretti a stare a terra, mentre vengono spruzzati con disinfettanti usati per gli autobus Coronavirus, Wuhan riapre dopo due mesi di quarantena: da oggi si potrà finalmente uscire dalla città

