Vitamina D, ora è ufficiale! Le prove genetiche collegano la carenza al maggior rischio di mortalità

Secondo una recente ricerca una carenza di vitamina D potrebbe incidere sul rischio di mortalità e ridurre il rischio di malattie croniche

I ricercatori hanno condotto uno studio per vedere se livelli più elevati di vitamina D siano in grado di ridurre la mortalità.

La vitamina D è un nutriente essenziale in grado di ridurre il rischio di malattie croniche, tra cui il cancro e le malattie cardiovascolari. Alcuni studi hanno costantemente rilevato che la carenza di vitamina D aumenta il rischio di sviluppare queste patologie.

Gli scienziati non sanno esattamente come i livelli di vitamina D possano influenzare la salute dei pazienti; alcuni hanno suggerito che potrebbe proteggere dal cancro regolando le caderine, che sono proteine ​​coinvolte nell’adesione cellula-cellula responsabili del mantenimento dell’architettura dei tessuti e della regolazione della crescita e della differenziazione cellulare.

Nonostante ciò, diversi studi non sono stati in grado di trovare prove che l’integrazione di vitamina D abbia alcun beneficio per il cancro o le malattie cardiovascolari. Ciò ha portato i ricercatori a chiedersi se i livelli di vitamina D abbiano davvero un ruolo nella riduzione del rischio di queste malattie.

I ricercatori hanno condotto uno studio per vedere se le varianti genetiche ereditarie, che predispongono le persone ad avere livelli più elevati di vitamina D, svolgono un ruolo chiave sulla salute.

Lo studio

I ricercatori hanno inizialmente raccolto dati dalla biobanca britannica, dallo studio europeo di ricerca sulle malattie cardiovascolari sul cancro e la nutrizione e dagli studi sulla vitamina D.

Complessivamente, hanno analizzato i dati sanitari di 386.406 individui di mezza età con origini europee. Ciascuno è stato seguito per una media di 9,5 anni, sottoposto a misurazioni di 25-idrossivitamina D (25(OH)D) e non presentavano malattie cardiovascolari.

La 25(OH)D è la principale forma di vitamina D circolante nel corpo. Viene misurata tramite analisi del sangue per indicare l’apporto di vitamina D nel corpo dalla luce solare e dall’alimentazione. Durante il periodo di studio, 33.546 persone hanno sviluppato malattie coronariche, 18.166 persone hanno avuto un ictus e 27.885 persone sono morte.

Per comprendere il ruolo dei livelli di vitamina D in questi risultati, i ricercatori hanno studiato le varianti genetiche ereditarie dei partecipanti che li predisponevano a livelli di vitamina D più elevati. Analogamente agli autori di altri studi, non hanno trovato alcun legame tra la predisposizione genetica a livelli più elevati di vitamina D e malattie coronariche, ictus o morte.

Tuttavia, tra quelli con carenza di vitamina D, definita come inferiore a 25 nanomoli per litro (nmol/l), i ricercatori hanno identificato un forte legame tra la predisposizione genetica a livelli più elevati di vitamina D e un minor rischio di mortalità. Questi effetti, tuttavia, erano evidenti solo in individui con livelli di vitamina D estremamente bassi o inferiori a 40 nmol/l.

La vitamina D svolge anche un ruolo nella funzione delle cellule endoteliali. Queste formano il rivestimento dei vasi sanguigni e regolano gli scambi tra sangue e tessuti circostanti. Attraverso i suoi effetti sulle cellule endoteliali, la vitamina D modula:

tono vascolare, ossia il modo in cui i vasi sanguigni sono ristretti

aterosclerosi, che è l’accumulo di grassi, colesterolo e altre sostanze sulle pareti dei vasi sanguigni

calcificazione arteriosa, che è una parte comune del processo di invecchiamento in cui il calcio si deposita all’interno dei vasi sanguigni, facendoli perdere elasticità e diventare più vulnerabili allo stress

I ricercatori aggiungono che lo stato della vitamina D influisce anche sull’espressione genica correlata alla divisione cellulare e alla morte cellulare programmata, che potrebbe influenzare la crescita delle neoplasie, ovvero l’eccessiva crescita e divisione delle cellule, nonché la riparazione del DNA e l’immunomodulazione nel cancro.

Gli autori dello studio concludono che le prove genetiche suggeriscono una relazione causale tra le concentrazioni di 25(OH)D e la mortalità nelle persone con bassi livelli di vitamina D. Tuttavia, notano alcune limitazioni: ad esempio, evidenziano che la loro analisi includeva solo individui di mezza età con antenati europei, il che significa che i loro risultati potrebbero non essere applicabili a persone di nazionalità differenti. Quindi, nonostante i risultati, sono comunque necessarie ulteriori ricerche su un campione più vasto e variegato di individui.

The Lancet

