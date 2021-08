Cancro: la combinazione di questi esercizi fisici diminuirebbe il rischio di morte nei malati. Lo studio

Fare esercizio fisico in modo costante, combinando l’allenamento aerobico e di forza, può diminuire il rischio di morte nei malati di cancro.

Il cancro è una delle principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo. Tuttavia, i ricercatori ritengono che la combinazione di due tipi di esercizio fisico possa ridurre il rischio di morire di cancro fino al 25%.

Il cancro è il termine generico applicato alle malattie causate dalla crescita incontrollata di cellule anormali. Il gruppo di malattie è caratterizzato dalla loro capacità di crescere senza controllo, motivo per cui trovare una cura per il cancro sfugge ancora a molti scienziati.

Ogni tipo di cancro, di solito, prende il nome dalle cellule in cui inizia; l‘insorgenza della malattia di solito comincia come un tumore solitario in un’area specifica del corpo. Se il tumore non viene rimosso, questo ha la capacità di spostarsi negli organi vicini e anche in luoghi lontani dall’origine. Il processo di diffusione del cancro in tutto il corpo è noto come metastasi, che è ciò che rende la malattia così difficile da curare. (Leggi anche: Cancro: ancora 10milioni di vittime ogni anno, la migliore arma resta la prevenzione #worldcancerday)

Sebbene i sintomi del cancro varino a seconda della parte del corpo interessata, vi sono alcuni segni generali associati alla malattia, come:

Fatica

Nodulo o area di ispessimento che può essere avvertita sotto la pelle

Cambiamenti di peso

Cambiamenti della pelle, come ingiallimento, scurimento o arrossamento della pelle

Cambiamenti nelle abitudini della vescica

Tosse persistente e difficoltà respiratorie

Difficoltà a deglutire

Febbri persistenti e inspiegabili o sudorazioni notturne

Lo studio

I ricercatori ritengono che combinando l’allenamento di forza con esercizi aerobici, i malati di cancro potrebbero ridurre significativamente il rischio di morire. L’esercizio aerobico accelera la frequenza cardiaca e la respirazione, allenando il cuore e i polmoni e aumentandone la resistenza, mentre l‘allenamento di forza aiuta, invece, a costruire massa muscolare, stimolare la crescita ossea, abbassare la glicemia e controllare il peso corporeo.

I ricercatori del Dipartimento di Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina dell’Università Federale di San Paolo, hanno osservato che la maggior parte della ricerca esistente sull’esercizio fisico e la prevenzione del cancro si concentra principalmente sulle attività aerobiche. Inoltre, hanno potuto constatare che l’attività fisica è stata associata a un rischio ridotto di diversi tipi di cancro, anche se non è chiaro quale tipo di esercizio possa avere risultati migliori. (Leggi anche: Scoperta una proteina capace di prevenire le metastasi del cancro al seno)

Secondo la ricerca l’allenamento di forza muscolare non solo può contrastare l’incidenza e la mortalità dovuta al cancro, ma ha anche un effetto migliore se associato ad attività aerobiche, come camminare, correre, nuotare e andare in bicicletta.

Una revisione di 12 studi, che ha esaminato quasi 1,3 milioni di persone nel corso di 6-25 anni, ha scoperto che gli allenamenti di resistenza, come squat, canottaggio, plank e allenamento con i pesi, sono in grado di ridurre il rischio di morte per cancro fino al 14%. Quindi, se si combina questo tipo di esercizio con quello aerobico, il rischio di morte si riduce ulteriormente al 28%.

I ricercatori hanno sottolineato anche che l’allenamento praticato due volte a settimana potrebbe proteggere del tutto dal cancro.

I risultati si sono basati su uno studio del 2016, con cui si è scoperto che le persone con i più alti livelli di attività fisica avevano tassi più bassi di cancro all’esofago, ai polmoni, ai reni, al colon, alla testa e al collo, al retto, alla vescica e al seno, rispetto alle persone con i più bassi livelli di forma fisica.

Di conseguenza, possiamo sottolineare l’importanza di effettuare esercizio fisico regolare così come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui gli adulti dovrebbero praticare da 150 a 300 minuti di esercizio moderatamente intenso a settimana, e da 75 a 150 minuti di esercizio vigoroso e di rafforzamento due volte a settimana.

Fonte: Nature

